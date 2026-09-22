kalendorius - 2027 liepos 3d.
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Liepos 3-ioji taip pat yra Tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Plastikas yra didelis aplinkos teršėjas, o ypač žalingas yra besaikis plastikinių maišelių vartojimas. Šie maišeliai dažnai atsiduria sąvartynuose arba vandenynuose, kur daro didelę žalą gamtai. Į plastiko liekanas įsipainioję smulkūs gyvūnai ir žuvys dažnai žūva. Europos Sąjungoje siekiama mažinti plastikinių maišelių naudojimą, apmokestinant juos prekybos centruose, kad žmonės juos naudotų kuo mažiau.
Plastikinius maišelius 1965 metais išrado Švedijos bendrovės „Celloplast“ darbuotojas Stenas Gustafas Thulinas. Jie greitai tapo populiarūs dėl savo pigumo ir patogumo, tačiau jų daroma žala aplinkai yra neproporcingai didelė.
Liepos 3 diena yra 184-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 185-oji. Iki metų pabaigos lieka 181 diena.