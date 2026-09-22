kalendorius - 2027 rugsėjo 24d.
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Rugsėjo 24-ąją pasaulyje švenčiama linksma Vaiduoklių medžiotojų diena! Ši diena pirmą kartą buvo paminėta 2016 metais, siekiant atkreipti dėmesį į paranormalius reiškinius. Šią dieną žmonės organizuoja įvairias vaiduoklių medžiokles – nuo žaismingų vakarėlių iki rimtų žygių, kuriuos rengia „žinovai“ į tariamai vaiduoklių lankomas vietas.
Be to, tą pačią dieną Lietuvos pirtininkų draugija kviečia švęsti Šeimos pirties dieną. Pirtis nuo seno buvo žinoma kaip sveikatos ir geros savijautos šaltinis. Senovės lietuviams pirtis turėjo ypatingą reikšmę – ji simbolizavo švarą, ugnies ir vandens susiliejimą. Tradiciškai pirtyje žmonės gimdavo ir mirdavo, o ligoniai būdavo nešami į pirtį sveikti šiltoje ir švarioje aplinkoje.
Rugsėjo 24-oji yra 267-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 268-oji. Iki metų pabaigos lieka 98 dienos.