Į pirtį eiti sveika ar ne? Atsakė visiems

„Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad pirčių nauda organizmui – itin svarbi. Rezultatai atskleidė, kad žmonės, besilankantys pirtyje 2-7 kartus per savaitę ir net 1-4 kartus per mėnesį, pasižymi geresne psichine sveikata bei yra energingesni už tuos, kurie į pirtį eina rečiau nei kartą per mėnesį.

Tai lemia daugelis veiksnių, bet vienas svarbiausių yra tas, kad ėjimas į pirtį skatina suvartoti daug vandens, praturtinant organizmą reikiamais mineralais bei medžiagomis“, – sako vandens someljė Aistė Miliūtė, „Birštono mineralinių vandenų“ vadovė ir viena iš pirmojo pirčių maratono Lietuvoje iniciatorių.

Prisideda prie fizinės ir psichologinės savijautos

Šeimos gydytojas Vidmantas Dovydėnas pabrėžia, kad ėjimas į pirtis – naudingas ir sveikas užsiėmimas tiek psichologinei, tiek fizinei būklei. Pirtyse pagerėja kraujo cirkuliacija bei gaminasi endorfinai, dar vadinami laimės hormonais, rašoma pranešime spaudai.

„Pirtyse pagreitėjusi kraujo cirkuliacija prisideda prie medžiagų apykaitos paspartinimo, deguonies aprūpinimo organizme, padeda atsipalaiduoti raumenims ir netgi skatina regeneracijos procesus.

Taip pat vienas iš pirčių teikiamų privalumų – endorfinų gamyba organizme. Šie hormonai atsakingi už teigiamą psichologinę savijautą, o tai ypač naudinga tiems, kurie jaučia didelę įtampą, susiduria su nerimo ir netgi panikos atakomis“, – dalijasi gydytojas.

Padeda atsikratyti toksinų

Anot jo, pirtys padeda iš kūno pašalinti toksinus, kurie organizme sukelia įvairiausius uždegiminius procesus:

„Kadangi pirtyse vidutiniškai temperatūra siekia 50°C-70°C, mūsų oda ima gausiai prakaituoti. Per ją pasišalina organizme susikaupę toksinai ir netgi kenksmingos medžiagos, kūne sukeliančios įvairiausius uždegimus ar susirgimus.

Tačiau gausus prakaitavimas apvalo ne tik organizmą, bet ir pačią odą. Žinoma, turintiems širdies, kraujagyslių ar inkstų sutrikimų vertėtų pirtimis nepiktnaudžiauti.“

Ne visus skysčius rekomenduojama vartoti prieš einant į pirtis

A. Miliūtė pabrėžia, kad einant į pirtį svarbu iš anksto pasirūpinti tinkamu skysčių kiekiu organizme. Kaip išskiria ji, išgerti mineralinio vandens būtina, o kai kurių skysčių tipų ypač patartina vengti.

„Vis tik padidėjusi medžiagų apykaita karštoje patalpoje skatina ir skysčių varymą iš kūno. Todėl prieš einant į pirtis būtina išgerti vandens, praturtinto mineralais.

Griežtai venkite prieš pirtis vartoti distiliuotą vandenį ar vaisvandenius, alkoholį. Jie prisideda prie skysčių netekimo, o sinergijoje su drėgnu bei šiltu oru organizmui ši kombinacija ilgainiui gali ir pakenkti“, – pabrėžia vandens someljė.