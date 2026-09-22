kalendorius - 2027 lapkričio 16d.
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Lapkričio 16-ąją švenčiama Tarptautinė tolerancijos diena, kuri buvo įvesta UNESCO iniciatyva 1995 metais. Tolerancija yra esminė vertybė liberaliosiose demokratijose, skatinanti žmones priimti vieni kitus nepaisant kultūrinių, religinių ar nuomonių skirtumų ir pripažinti visiems vienodas teises.
Be to, šiandien minima ir Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena. Geografinės informacinės sistemos (GIS) yra įrankiai, naudojami kompiuteriniams žemėlapiams kurti, pavyzdžiui, „Google Maps“. Šios dienos tikslas – skatinti susidomėjimą šiuolaikinėmis technologijomis.
Lapkričio 16-oji yra 320-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 321-oji. Iki metų pabaigos lieka 45 dienos.