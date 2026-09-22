kalendorius - 2027 liepos 23d.
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Šią dieną taip pat švenčiama tarptautinė dešrainių diena, kuri ypač populiari JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Austrijoje. Šventės metu dažnai valgoma daug dešrainių, o kiti patiekalai dažnai lieka nuošalyje. Kai kuriose vietose netgi rengiamos dešrainių valgymo varžybos. Manoma, kad dešrainiai pirmą kartą buvo pagaminti Frankfurto mieste Vokietijoje, tačiau greitai išpopuliarėjo kaip vienas iš greičiausiai paruošiamų užkandžių. Šiandien dešrainių galima rasti beveik kiekvienoje degalinėje.
Liepos 23-oji taip pat siejama su derliaus pabaigtuvėmis, kurios simbolizuoja turtą ir gausą. Tikima, kad šią dieną priganyta karvė duos daugiau pieno, uogos bus prisirpusios, o šviežia duona jau bus pradėta kepti. Tai tikrai gausos metas. Pasinaudokite šia diena ir pabandykite pasisemti tos gausos – galbūt šiandien atlikti darbai atneš dvigubą naudą.
Liepos 23 diena yra 204-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 205-oji. Iki metų pabaigos lieka 161 diena.