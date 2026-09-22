kalendorius - 2027 lapkričio 22d.
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Ši diena krikščionių kalendoriuje yra šv. Cecilijos diena, kuri yra muzikantų globėja. Todėl šiandien muzikantai švenčia savo profesinę šventę. Šv. Cecilija globoja ne tik muzikantus, bet ir vargonininkus, instrumentų gamintojus, dainininkus bei poetus. Ji buvo kankinė, mirusi 229 metais, o šventąja paskelbta V amžiuje. Cecilija gimė Romoje ir buvo ištekinta už pagonio Valerijono, kurį įtikino atsiversti į krikščionybę. Krikščionių persekiojimo metu ji buvo nubausta mirtimi už tikinčiųjų slėpimą ir pamaldų laikymą savo namuose – ją bandė uždusinti garais. Cecilija buvo palaidota Kaliksto katakombose.
XVII–XVIII amžiais Anglijoje Cecilijos kultas įgavo naują formą – Londone, Oksforde, Vinčesteryje ir Solsberyje jos garbei buvo rengiamos kasmetinės muzikos šventės. Mišių metu buvo skaitomos specialiai sukurtos odės.
Lapkričio 22-oji yra 326-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 327-oji. Iki metų pabaigos lieka 39 dienos.