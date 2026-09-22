kalendorius - 2027 lapkričio 1d.
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Lapkričio 1-ąją minima Visų šventųjų diena. Katalikų bažnyčia kai kuriuos asmenis po jų mirties paskelbia šventaisiais dėl jų gyvenimo metu atliktų darbų. Ši diena skirta jų pagerbimui, ir tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. Monoteistinėje krikščionybėje šventųjų kultas įgavo tam tikrų politeizmo bruožų. Šventieji buvo pradėti garbinti beveik taip pat kaip Dievas, o kai kuriais atvejais netgi įgavo didesnę reikšmę. Šventųjų kūno dalis kaip relikvijas vežiodavo po pasaulį, tikintieji stengdavosi jas aplankyti, tikėdamiesi, kad tai padės pasveikti ar atneš sėkmę.
Lapkričio 1-oji yra 305-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 306-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 60 dienų.