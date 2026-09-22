kalendorius - 2027 liepos 24d.
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Šią dieną švenčiama Ukrainos vėliavos diena. 1990 metais virš Kijevo merijos pastato pirmą kartą buvo iškelta geltonos ir mėlynos juostų vėliava, simbolizuojanti Ukrainos nepriklausomybę. Šiandien ši vėliava plėvesuoja daugelyje demokratinių valstybių kaip solidarumo ir pagarbos ženklas už laisvę kovojančiai šaliai.
Be to, liepos 24-ąją minima pusseserių ir pusbrolių diena. Pusseserės ir pusbroliai yra tėvų seserų arba brolių vaikai, su kuriais dažnai užaugame ir palaikome artimus ryšius. Šią dieną verta pasveikinti savo artimuosius, palinkėti jiems prasmingų dalykų ir išreikšti dėkingumą už jų buvimą mūsų gyvenime.
Liepos 24 diena yra 205-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 206-oji. Iki metų pabaigos lieka 160 dienų.