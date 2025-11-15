kalendorius - 2027 vasario 26d.
Vasario 26-ąją pasaulyje neoficialiai švenčiama pasakų sekimo diena. Pasakos visada buvo svarbi mūsų kasdienybės dalis – jos ne tik pramogauja, bet ir ugdo vertybes bei perduoda svarbias tautos istorijas. Istorijų pasakojimas iki šiol išlieka pagrindiniu mokymosi būdu civilizacijos nepaliestose gentyse. Šiandien pasakos taip pat užima reikšmingą vietą mūsų kultūroje. Jos leidžia pabėgti nuo realybės ir pasinerti į kitokį pasaulį, be to, yra svarbi vaikų ugdymo dalis. Klausydami pasakų, vaikai mokosi susidoroti su savo baimėmis ir įveikti įvairius sunkumus. Pasakos padeda formuoti pasaulėžiūros pamatus.
Vasario 26 diena yra 57-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 308 dienos, o keliamaisiais metais – 309.