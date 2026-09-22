kalendorius - 2027 balandžio 30d.
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Balandžio 30-ąją minima Tarptautinė džiazo diena. Džiazas – tai muzikos stilius, kuris skatina taiką, tarpusavio supratimą ir bendrystę. UNESCO, paskelbusi šią dieną, tikisi, kad džiazas padės kurti dialogą tarp žmonių. Ši organizacija tiki, kad džiazas yra demokratijos, žmogaus orumo ir pilietinių teisių simbolis.
Taip pat Balandžio 30-ąją švenčiama Valpurgijos naktis. Pagal senovės tikėjimus, šią naktį raganos susirenka į savo šventes ir šoka aplink laužus. Šiaurės ir Rytų Europos šalyse, nuo Švedijos iki Čekijos, Valpurgijos naktis švenčiama panašiai kaip Helovynas.
Balandžio 30-oji yra 120-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 121-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 245 dienos.