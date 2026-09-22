kalendorius - 2027 liepos 8d.
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Šiandien taip pat minima Tarptautinė alergijos diena. Alergijos yra vis dažnesnė problema, su kuria susiduria daugelis žmonių. Specialistai pastebi, kad alergijų atvejų skaičius nuolat auga. Alergija yra organizmo reakcija į tam tikrus dirgiklius, kuri gali pasireikšti įvairiais simptomais, tokiais kaip bėrimai, sloga, o sunkiais atvejais – anafilaksinis šokas ar net mirtis. Tai nėra normali organizmo reakcija, o perdėtas jautrumas medžiagoms, kurios daugumai žmonių nesukelia jokių problemų. Dažniausiai alergijos pasireiškia riešutams, tam tikroms uogoms ir vaisiams. Taip pat alergijas gali sukelti higienos priemonės, vaistai, žiedadulkės, dulkės ir gyvūnai. Kai kuriais atvejais vaikai išauga savo alergijas su amžiumi.
Liepos 8 diena yra 189-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 190-oji. Iki metų pabaigos lieka 176 dienos.