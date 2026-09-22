kalendorius - 2027 rugpjūčio 21d.
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Rugpjūčio 21-ąją Latvija paskelbė savo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Lietuva, Latvija ir Estija, kartu kovojusios už laisvę, viena po kitos paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą. Šiandien yra puiki proga pasveikinti mūsų brolius latvius su jų Laisvės diena. Latvijos kultūra ir kalba yra labai artimos lietuvių paveldui. Bendra kilmė ir kultūrinis palikimas yra unikalus mūsų protėvių turtas, kurį turime puoselėti ir stengtis pažinti. Latvijos vėliava yra viena seniausių pasaulyje – legenda pasakoja, kad ji atsirado, kai žuvęs valdovas buvo įvyniotas į baltą audeklą, kuris nusidažė krauju. Taip atsirado balta ir raudona vėliava, įkvėpusi kovoti už pergalę.
Rugpjūčio 21-oji yra 233-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 234-oji). Iki metų pabaigos lieka 132 dienos.