kalendorius - 2027 vasario 7d.
Vasario 7-ąją taip pat minima Tarptautinė saugesnio interneto diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į įvairias grėsmes, su kuriomis susiduriame internete. Kadangi daugelio žmonių gyvenimas vis labiau persikelia į virtualią erdvę, kyla įvairių pavojų, tokių kaip duomenų vagystės, įsilaužimai į socialinių tinklų paskyras, reputacijos sugadinimas, pinigų išviliojimas ir apgavystės. Interneto saugumas yra svarbus ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, kurie dažnai nesugeba kritiškai vertinti gaunamos informacijos. Siekiant apsisaugoti nuo nesąžiningų veiksmų internete, rekomenduojama naudoti dviejų veiksnių autentifikavimo sistemas, kurti stiprius slaptažodžius ir šviesti interneto vartotojus apie saugų elgesį bei galimas grėsmes.
Vasario 7-oji yra 38-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 327 dienos, o keliamaisiais metais – 328.