kalendorius - 2027 rugsėjo 7d.
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Šiandien minima Tarptautinė švaraus oro diena. Oro tarša kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai visame pasaulyje. Smogas ir kietosios dalelės gali sukelti įvairias sveikatos problemas, įskaitant sunkias ligas ir organų pažeidimus. Šios dienos tikslas – skleisti praktines žinias apie oro kokybės gerinimą ir taršos mažinimą. Svarbu skatinti visuomenę ir verslą atkreipti dėmesį į oro taršos problemą ir siekti tvarumo savo veikloje.
Be to, Rugsėjo 7-oji yra Panevėžio miesto diena. Būtent šią dieną 1503 metais LDK valdovas ir Lenkijos karalius Aleksandras parašė raštą, kuriame pirmą kartą paminėtas Panevėžys. Tai yra seniausias žinomas šio miesto paminėjimas.
Rugsėjo 7-oji yra 250-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 251-oji. Iki metų pabaigos lieka 115 dienų.