kalendorius - 2027 rugpjūčio 9d.
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Rugpjūčio 9-oji taip pat yra Tarptautinė tautos diena. Nors ši diena iš pradžių buvo skirta vietinių čiabuvių teisių gynimui, šiandien ji yra svarbi visoms tautoms globaliame pasaulyje. Kiekviena tauta yra unikali savo kultūra ir tradicijomis. Jei tautos praranda savo savitumą, jos tampa vienodos ir nuobodžios. Tradicijos, kalbos, gyvenimo ir mąstymo būdas yra vertybės, kurias pasaulis paveldėjo iš praeities kartų. Kolonializmo laikotarpiu ir imperinio mąstymo suvešėjimo metu vietinės tautos buvo naikinamos. Europiečiai, atvykę į Afrikos ir Amerikos žemynus, padarė didelę žalą. Šiandien vis labiau suvokiama, kad tautos yra vertos išsaugojimo, o jų kultūra yra unikali ir neįkainojama.
Rugpjūčio 9 diena yra 221-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 222-oji. Iki metų pabaigos lieka 144 dienos.