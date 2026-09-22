kalendorius - 2027 spalio 16d.
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Spalio 16 d. minima Boso diena! Ši šventė prasidėjo JAV, tačiau greitai prigijo ir Lietuvoje. Boso dienos proga darbuotojai dažnai pasveikina savo vadovus su mielomis staigmenomis, išsako malonius žodžius ir padėkoja už bendrą darbą. Bosas dažnai yra ne tik vadovas, bet ir mokytojas, padedantis darbuotojams tobulėti ir siekti karjeros aukštumų.
Deja, šiandien taip pat prisimename ir Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą. 1944–1949 metais Karaliaučiaus krašte, dabartiniame Kaliningrade, Maskvos nurodymu buvo išžudyta daugiau nei 300 tūkstančių civilių. Šis regionas buvo išvalytas nuo lietuvių ir vokiečių kilmės gyventojų, o jų vietą užėmė rusų kolonistai. Mažoji Lietuva buvo unikalus kraštas, išlaikęs prūsiškus, lietuviškus ir vokiškus kultūros bruožus, tačiau šis genocidas sunaikino daugelį šio regiono kultūrinių ypatybių.
Spalio 16-oji yra 289-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 290-oji. Iki metų pabaigos lieka 76 dienos.