kalendorius - 2027 rugsėjo 27d.
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Rugsėjo 27-ąją visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė turizmo diena. Šią šventę 1978 metais paskelbė Tarptautinė turizmo organizacija. Šventiniai renginiai skatina turizmą, stiprina tarptautinius ir kultūrinius ryšius bei suteikia galimybę mėgautis kelionėmis. Šią dieną visame pasaulyje vyksta įvairūs renginiai, festivaliai, žygiai, o turistai gali dalyvauti ekskursijose su gidais.
Lietuvoje rugsėjo 27-oji taip pat yra Lietuvos socialinių darbuotojų diena, profesinė šventė, kuri minima nuo 2004 metų Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva. 1993 metais šią dieną įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Socialinių darbuotojų darbas yra labai svarbus, todėl jiems pagerbti ir jų problemoms spręsti organizuojami renginiai, susitikimai su politikais ir viešos diskusijos.
Rugsėjo 27-oji yra 270-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 271-a. Iki metų pabaigos lieka 95 dienos.