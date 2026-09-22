kalendorius - Joninės 2027 birželio 24d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Joninės 2026 metais bus trečiadienį - birželio 24 d. Saulėgrįžos šventė, švenčiama naktį iš birželio 23-iosios į 24-ąją. Šiaurės pusrutulyje ši šventė žymi ilgiausią vasaros dieną ir trumpiausią naktį. Po Joninių naktys pradeda ilgėti, o dienos - trumpėti.
Taip pat šventė dar vadinama - Rasos arba Kupolių švente, kurią krikščionybė, siekdama išstumti baltų tikėjimą, perėmė ir pavadino Joninėmis. Senovėje ši šventė buvo dalis savaitę trunkančių iškilmių, skirtų vasaros viduriui, trumpiausiai nakčiai ir ilgiausiai dienai paminėti. Šis procesas tęsiasi iki žiemos saulėgrįžos, dar vadinamos Kalėdomis. Saulė, pasiekusi aukščiausią savo tašką, savaitę išlieka maždaug tame pačiame aukštyje, ir šis laikotarpis vadinamas vasarvidžiu.
Šventės metu kūrenami laužai, pinami vainikai, dainuojamos liaudies dainos. Ypatinga pagarba skiriama Saulei – ant karties užkeliamas vežimo ratas, apsuktas šiaudais, kuris padegamas, taip simbolizuojant saulę. Taip pat degantys ratai leidžiami nuo kalnų, į vandens telkinius dedami vainikėliai su žvakelėmis. Šią šventę aktyviai mini ir latviai, vadindami ją Lyguo.
Birželio 24-oji yra 175-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 176-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 190 dienų.