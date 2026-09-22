kalendorius - 2027 lapkričio 10d.
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Lapkričio 10-oji yra svarbi buhalteriams ir auditoriams, nes šiandien minima Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena. Ši profesinė šventė turi gilias istorines šaknis – 1494 metais buvo išleistas vienuolio Luko Pačiolio veikalas „Apie sąskaitas ir įrašus“, kuris laikomas apskaitos mokslo pradžia ir pagrindu. Traktate iškeliama mintis, kad norint sužinoti apie verslo būklę ir numatyti tolesnę jo raidą, reikia registruoti visas išlaidas ir įplaukas, o tuomet apskaičiuoti balansą. Lukas Pačiolis buvo italų matematikas ir pedagogas.
Šiandien, lapkričio 10-ąją, yra daug progų švęsti, nes minimos net trys atmintinos dienos. Pirmiausia, šiandien yra Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi, kurią nuo 2002 metų skatina minėti UNESCO. Ši diena skirta mokslo naujovėms pažinti, populiarinti mokslą ir skatinti juo domėtis. Ji yra svarbi aukštosioms mokykloms, mokslo institutams ir tyrimų centrams. Tai puiki proga mokslui priartėti prie visuomenės, o visuomenei – pažinti ir domėtis mokslu.
Lapkričio 10-oji yra 314-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 315-oji. Iki metų pabaigos lieka 51 diena.