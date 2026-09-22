kalendorius - 2027 balandžio 18d.
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Šią dieną pasaulis mini Pasaulinę paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dieną, kurią inicijavo UNESCO. Šios dienos tikslas – atkreipti dėmesį į paminklų svarbą ir skatinti jų apsaugą. Paminklai yra svarbios kultūros vertybės, kurios pasakoja šalies istoriją ir atspindi kultūrą. Tačiau kai kurie paminklai taip pat primena skaudžius istorinius laikotarpius ir gali būti naudojami propagandos tikslais. Lietuvoje ypatingai svarbu išsaugoti tradicinius paminklus, tokius kaip koplytstulpiai, krikštai ir kryžiai.
Be to, balandžio 18-ąją minima ir Pasaulinė radijo mėgėjų diena. Radijo mėgėjai yra tie, kurie mėgsta klausytis radijo stočių arba patys naudojasi radijo ryšiu. Lietuvoje radijo mėgėjai atliko svarbų vaidmenį kovojant už nepriklausomybę, nes jie užtikrino slaptas transliacijas, kai sovietai perėmė oficialias radijo stotis.
Balandžio 18-oji yra 108-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 109-oji. Iki metų pabaigos lieka 257 dienos.