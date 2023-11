Nausėdienės darbotvarkėje – jautrus vizitas: „Nebelieka laiko net paprastam pokalbiui telefonu“

Centre, kuris vadinamas senelių darželiu, senoliai bendrauja tarpusavyje, kuria rankdarbius, žaidžia stalo žaidimus, klauso svečių pasakojimų, mini šventes, kartą per savaitę ruošia bendrus pietus, juos lanko mokiniai, važiuoja į išvykas, mankštinasi, eina kartu grybauti, pasivaikščioti. Paslaugos finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto bei pačių lankytojų lėšų.

Iniciatyvų svarba

„Tokios socialinės iniciatyvos iš esmės sprendžia visuomenės ir vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas ir suteikia galimybę senoliams džiaugtis oriu, prasmingu, visaverčiu gyvenimu. Senstant visuomenei ir didėjant vienišumo senatvėje rizikai, dienos užimtumo paslaugų reikia kiekvienoje savivaldybėje“, – pabrėžė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, daug žmonių senyvame amžiuje lieka be žmogaus, ėjusio kartu per gyvenimą, jaučiasi vieni ir vieniši, manosi esą nereikalingi. Pasak D. Nausėdienės, nemažai garbaus amžiaus žmonių palaiko gerus santykius su savo artimaisiais, tačiau dažnas nenori ant šeimos ir artimųjų pečių užkrauti juos pačius apėmusios melancholijos ar depresinių minčių, nereikalingumo jausmo, todėl išėjimas iš namų ir atradimas artimos savos bendruomenės yra be galo svarbus ir reikšmingas.

„Artimųjų gyvenimo ritmas – darbas ir šeimos rūpesčiai – dažnai atima galimybes rūpintis tėvais bei seneliais. Nebelieka laiko net paprastam pokalbiui telefonu, ką jau kalbėti apie gyvus susitikimus. Džiaugiuosi, kad centre dirbantys žmonės yra empatiški, jautrūs ir sugebantys užmegzti ryšį su lankytojais. Labai svarbu sugebėti padrąsinti ir motyvuoti, leisti senoliams pasijusti saugiems“, – sakė D. Nausėdienė.