„Pasiklausykite garsų virš mano namų“: Ukrainos ministras paviešino šiurpą keliantį įrašą

Vaizdo įrašu jis pasidalijo „X“ platformoje.

„Paklausykite garsų virš mano namų – ir tūkstančių Ukrainos namų – šį rytą. Oro gynyba atremia Rusijos smūgius“, – rašo jis.

Anot ministro, savaitgalį Rusija masiškai atakuoja Ukrainą įvairiomis raketomis, dronais.

„Nors Rusija tvirtina, kad rengiasi susitikimams dėl taikos, iš tiesų ji puola, terorizuoja ir naikina. Kalbant apie susitikimus, Rusija iki šiol nei mums, nei Turkijai, nei Jungtinėms Valstijoms, nei kam kitam nesiuntė savo vadinamojo „memorandumo“.

Niekas net nežino, apie ką jie ketina kalbėti. Vietoj to Rusija pradeda naujus mirtinus išpuolius prieš Ukrainą. Skirtingai nuo mitinio „memorandumo“, mes aiškiai matome ir girdime tikrąsias Rusijos „žinutes“ – jos raketas ir dronus.

Visi turi išgirsti ir pamatyti, kad Rusija aiškiai atmeta taiką, ugnies nutraukimą ir bet kokius konstruktyvius pasiūlymus iš viso pasaulio. Rusija rimtai imsis taikos tik tada, kai pajus dar didesnį spaudimą“, – pabrėžia jis.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869

