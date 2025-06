Į viršų šauna maisto produktų kainos: žmonės neįperka to, ką valgydavo anksčiau

Atėję į parduotuvę lietuviai stebisi į viršų šovusiomis kainomis. Kiaušiniai per metus pabrango penktadaliu, tačiau iš dalies dėl to, kad parduotuvės atsisakė narvuose laikomų vištų kiaušinių, kurie yra tiesiog pigesni.

Penktadaliu, o kai kur net trečdaliu, pabrango pigesnė duona. Prekės, be kurių lietuviai sunkiai įsivaizduoja savo kasdienybę – sviestas, įvairūs sūriai – taip pat pabrango vidutiniškai penktadaliu.

Jautiena, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, yra dešimtadaliu brangesnė, kai kur net 15 procentų.

„Labiausiai neramina kiaušinių kaina. Kiaušinių kainos kyla ir garantuoju, kad tai dar ne pabaiga“, – sakė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Pasak ekonomisto, kiaušiniai taip sparčiai nebrango nuo pokovidinio laikotarpio, kai pasaulį purtė rekordinė infliacija.

„Rinkoje matome kiaušinių pasiūlos trūkumą. Tai yra esminė priežastis, kodėl augintojai vis brangiau parduoda kiaušinius prekybininkams. Prekybininkai atitinkamai kelia kainas, bet ne taip stipriai, kadangi akivaizdu, kad jei galutinė kaina pakils 40 procentų, vartojimas nukris. Tad prekybininkai neskuba taip kardinaliai kelti“, – aiškino A. Izgorodinas.

Dėl paukščių gripo tiek kaimyninėje Lenkijoje, tiek ir visame pasaulyje uždaromi paukštynai, todėl brangsta ir paukštiena.

Mano, kad dėl kainų žmonės keis įpročius

Kainų palyginimo portalo „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas sako, kad gyventojai turėtų tikėtis ir ženklaus jautienos brangimo.

„Jautiena jau dabar pabrangusi 10 procentų. Ji yra viena iš brangiausių raudonos mėsos dalių ir nuo kiaulienos skiriasi 2-2,5 karto. Kalba daugiausiai tiekėjai žaliavos. Tą patį girdim iš perdirbėjų. Ir tai girdisi iš pačių prekybininkų – kiek tiekėjų ateina su prašymų pakelti kainas“, – sakė A. Vizickas.

Be to, pasak kainų eksperto, per metus smarkiai brango ir kiti produktai, be kurių lietuviai neįsivaizduoja savo kasdienybės. Štai obuoliai smarkiai išbrango dėl šalnų.

„Obuoliai jau dabar yra pabrangę. Mes skaičiavom, kad 63 procentais, palyginus su praeitais metais. Bet, tikėtina, kad kaina bus dar aukštesnė, pigesnio nei 1 euras nerasim obuolio. Anksčiau buvo 39 centai, dabar euras, ir tai su akcija“, – teigė A. Vizickas.

Anot „Pricer.lt“ vadovo, žmonės ims keisti įpročius ir per daug pabrangusių produktų pirks mažiau. Jautieną keis kiauliena ar vištiena.

