Muskas teisinasi dėl narkotikų: „Tai netgi nėra naujiena“

Žinute šia tema jis pasidalijo savo platformoje „X“.

„Be to, norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš NENAUDOJU narkotikų! „The New York Times“ žiauriai melavo.

Prieš kelerius metus išbandžiau *receptinį* ketaminą ir apie tai parašiau „X“, taigi tai netgi nėra naujiena. Jis padeda išbristi iš tamsių psichologinių duobių, bet nuo tada jo nebevartoju“, – rašo jis.

😂💯



Also, to be clear, I am NOT taking drugs! The New York Times was lying their ass off.



I tried *prescription* ketamine a few years ago and said so on 𝕏, so this not even news. It helps for getting out of dark mental holes, but haven’t taken it since then.

