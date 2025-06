Išvardijo geriausias šilauogių veisles: derliaus nespėsite rinkti

Apie ekologišką šilauogių auginimą ir veislių pasirinkimą laidoje „Svajonių ūkis“ pasakojo kaunietė, ūkio „Karališka uoga“ įkūrėja Daiva Šinkevičienė, su šeima uogas auginanti daugiau nei dešimtmetį – dar nuo tada, kai Lietuvoje šilauogės nebuvo gerai žinomos.

Ūkininkauti ir auginti šilauoges D. Šinkevičienė su šeima pradėjo paveldėjus iš tėvų žemę, o trijų hektarų plote uogas nusprendė auginti ekologiškai.

Didžiausia šilauogių nauda – luobelėje

Laidoje ji pasakojo, kad ūkyje auga 12 veislių šilauogės, o rinkosi tas, kurios pasižymi viena savybe – didžiausiomis uogomis. Jei kyla klausimas, kodėl, atsakymas – labai paprastas.

„Visi žino, kad šilauogėse pagrinde yra vitaminai ir gėris, bet tai yra maža uoga ir jos luobelėje, bet ne viduje, ne šitoje masėje, o luobelėje visa nauda. Ši luobelė yra pats geriausias mūsų organizmui dalykas, patys didžiausi vitaminai visame kame“, – paaiškino ūkininkė.

Šilauogės sužavėjo ir dar viena savybe, kad jų atsargų galima pasiruošti žiemai – iš šaldiklio ištrauktos šaldytos uogos atitirpę nepakeičia savo tekstūros, nesubliūkšta.

Darbai šilauogyne verda ne tik vasaros sezonu. Daiva skaičiuoja, kad su vyru darbuojasi apie šešis-septynis, o kartais net aštuonis mėnesius per metus. Vien derlių skina ne vieną ir ne du mėnesius – specialiai rinkosi skirtingų vėlyvumų veisles, kad pastoviai turėtų šviežio derliaus, nuskynus vienas, sunoktų kitos.

„Jau birželio ar gegužės mėnesį mes pradedame čia žolę pjauti, tada jau būna antras genėjimas, nes mūsų yra ekologinis ūkis, tai mes kaip su grybinėmis ligomis kitaip kovosim? Niekaip.

Mes viską genim, šakas genim, kad nebūtų jokios ligos, nieko. Turi būti švarus laukas, išvežamos šakos“, – apie darbus ūkyje pasakojo D. Šinkevičienė.

Šilauogių veislių pasirinkimas

Ūkininkė pabrėžia, kad sprendimas auginti skirtingų veislių šilauoges pasiteisino, o rinkosi prieš dešimtmetį rinkoje buvusias populiariausias veisles, kurios populiarumo nepraranda ir dabar.

Veislė „Spartan“

Viena jų – „Spartan“. Šią veislę ūkininkė vadina ne pavadinimu, o „medučiu“, nes uogos saldžios kaip medus, o uogos – didelės.

„Sodininkams ir visiems, kurie nori auginti šilauoges, patarčiau tikrai turėti „Spartan“ veislę. Ji saldi, visą laiką saldi iš tikrųjų bus, derinti ir ją labai lengva auginti“, – pridūrė D. Šinkevičienė.

Ji pažymi, kad šilauogę reikia genėti, nepamiršti lieti, nes be drėgmės nei krūmas, nei uogos neaugs, ir mulčiuoti durpe, kurios pH siekia 3,5–4, nes toks rūgštingumas šilauogėms – pats tinkamiausias.

Ūkininkė sako galinti patikinti, kad taikant šiuos priežiūros patarimus, šilauogių derlius bus neregėtai gausus, net ir nenaudojant trąšų.

Veislė „Bluejay“

Kita veislė – „Bluejay“, ypatinga tuo, kad 80 proc. uogų sunoksta iš karto, pakanka nubraukti prinokusias ir toliau lieka nokti žalios. Priežiūra – tokia pati, kaip minėta anksčiau, tik rudenį svarbu atlikti vieną darbą:

„Tik susitvarkome rudenį laukus, nusivalome visas uogas iš po apačios, kad neliktų puvinio ir viskas, mes jau važiuojam atostogauti.“

Viena iš veislės ypatybių ta, kad uogos yra traškios, jų luobelė tvirta, o viduje – lyg su grūdeliais. Ūkininkė priduria, kad ši veislė, kaip ir kitos, idealiai tinka prie sūrio.

Vis dėlto, pasisodinus „Bluejay“ veislės šilauoges, ji ragina nenusivilti, jei pirmus kelerius metus derlius nebus gausus, nes tik ketvirtais-penktais metais krūmas jau būna produktyvus ir penktais-šeštais metais pradeda derėti gausiai.

„Ir, aišku, niekados jau negailėkite – jis mėgsta genėjimą stiprų žiemai, tas galingas šakas mes imame, genime be gailesčio, o paskui „dainuoja“ krūmai, duoda vasarą daug uogų“, – pabrėžė D. Šinkevičienė.

Veislė „Toro“

Trečioji jos rekomenduojama ir itin pasiteisinusi šilauogių veislė – „Toro“, nuo kurios derlių skina net tris kartus.

Ji derlinga, uogos didelės, nors, kaip pastebi, pernai uogos buvo susmulkėję dėl didelių karščių, tačiau kai sąlygos tinkamos, uogos stebina savo dydžiu:

„Ji mėsinga pirmiausia ir skani, saldi, ir ją, iš tikrųjų, labai mėgsta skinti, nes didelės uogos, fantastiška – nubėgi, kelias uogas nusiskynei ir jau, žiūrėk, pilnas bliūdelis. Mes kaip vadiname – meškos uoga, todėl, kad ji didelė.“

Be to, ūkininkė primena, kad šilauoges būtina skinti tik tada, kai jos pilnai sunokę – tada visos uogos bus saldžios. O nežinantiems, kaip suprasti, ar jau metas skinti, labai geras požymis yra tas, kad palietus uogos pačios nubyra, jų nereikia nutraukti.

Ir pasakyti, kiek laiko reikės laukti, kol uogos prinoks, sudėtinga – šilauogės noksta 20 laipsnių temperatūroje, tad viskas priklausys nuo oro sąlygų dienos ir nakties metu.

Veislė „Bonus“

Kone pačias didžiausias uogas iš visų veislių duoda „Bonus“. Kaip sako ūkininkė, uogos primena net obuoliukus. Ši veislė yra vėlyvesnė, derlius skinamas rugsėjį.

Kalbėdama apie skonį, D. Šinkevičienė pastebi, kad šios veislės uogos skanios, tačiau saldžiarūgštės – kitokios nei saldžiausios uogos. Be to, puikiai dera, derlių skina triskart per sezoną.

Sulaukus gausaus derliaus, šilauoges šaldykite

Vasarą šilauogių priauga tiek daug, kad kartais net nepavyksta visko suvalgyti. Tad ką daryti? Kaip pasakojo D. Šinkevičienė, ūkyje gaminamos šilauogių sultys ir sirupas. O šaldymas – dar vienas puikus būdas išsaugoti savo užsiaugintas, kokybiškas uogas, išsaugant jose esančias naudingas medžiagas.

Taip galėsite mėgautis savomis uogomis iki pat kito derliaus! Tai, anot ūkininkės, yra geresnis pasirinkimas nei pirkti šilauoges prekybos centruose, o jas renkantis pataria atsižvelgti į vieną kriterijų:

„Pažiūrėkite, iš kur veža šilauoges, iš kokių šalių, ir pagalvokite visi, ar tos šalys turi tokią žemę, tinkančią šilauogėms, būtent durpę.

Jeigu tinkamą turi žemę – taip, pirkite, valgykite, mėgaukitės jomis, bet jeigu toje šalyje tokios žemės nėra, tada pagalvokite, kokioje terpėje ta šilauogė užauginta.“

