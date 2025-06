Vėžiu sergantis ir be inksto gyvenantis Ramutis 1 ydos atsisakyti nesugeba: „Man nieko nereikia“

Jaudinanti šeimos drama – „TV Pagalbos“ siužete.

Daugiau nei dešimtmetį santuokoje pragyvenę Vilma ir Ramutis po to, kai iš namų išsikraustė vaikai, išgyvena nemenką krizę. Be to, kad pora susiduria su didelėmis sveikatos problemomis, Ramučiui diagnozuotas vėžys, jis gyvena be inksto, o Vilma turi bėdų su širdimi, jiedu negali atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio.

Tvirtino, kad nieko nereikia

Atvykus „TV Pagalbos“ gelbėtojams Vilma maldavo padėti, tačiau Ramutis kaipmat pasislėpė po chalatu ir tikino, kad pagalbos jam nereikia. Vyrui nė motais ir tai, kad dėl tokio gyvenimo būdo nuo tėvų nusisuko dukra.

REKLAMA

REKLAMA

„Man nieko nereikia. – Nieko nebereikia šiame gyvenime? – Ne“, – rėžė Ramutis.

Visgi išgirdęs ryžtingus žmonos žodžius, kad po 10 dienų ji koduosis, Ramutis nebebuvo toks kategoriškas, atrodo, kad žmonos užsidegimas paskatino keistis ir jį. Vyras pažadėjo nebegerti nuo šiandien.

REKLAMA

Tačiau neaišku, kaip tokį pažadą Ramutis žada įgyvendinti. Dar vakar vakare namo grįžęs vyras kalbino žmoną kartu su juo pakelti taurelę, ji atsilaikė, tačiau Vilma su nerimu galvoja apie tai, kaip reikės gyti nuo alkoholizmo gyvenant su tokiu sutuoktiniu.

„Romai, lipam abu iš šito šūdo“, – ragino Vilma.

Visgi Vilma pabrėžė, kad vyras, net ir pažadėjęs pasikeisti, gali vėl pradėti ją skatinti vis giliau klimpti į alkoholio liūną. Tad nepaisant didelės meilės Ramučiui, kadangi moters noras pasikeisti yra toks didelis, ji net yra pasiryžusi kurį laiką pagyventi atskirai nuo jo.

Po 10-ies dienų „TV Pagalbos“ galbėtojai Rūtai Filejevai vėl susitikus su Vilma paaiškėjo, ar sutuoktiniams pavyko susiimti.

Atsakymą sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.