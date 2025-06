„Inter“ vadovai patenkinti Inzaghi darbu: pralaimėjimas prieš PSG nelemia ateities

Po šių rungtynių „Inter“ sulaukė smarkios kritikos tiek iš sirgalių, tiek iš Italijos žiniasklaidos.

Nors nuo 2021 m. klubą treniruojantis S. Inzaghi yra siejamas su Saudo Arabijos komanda „Al-Hilal“, G. Marotta patikino, kad norima, jog stretegas liktų.

„Šis pralaimėjimas neturės jokios įtakos, – kalbėdamas apie S. Inzaghi sakė G. Marotta. – Beveik visas šio pozityvaus laikotarpio nuopelnas tenka jo profesionalumui ir gebėjimams. Jei jis norės tęsti – mes būsime patenkinti.“

Per ketverius metus S. Inzaghi su „Inter“ iškovojo vieną „Serie A“ titulą ir dukart triumfavo Italijos taurėje.

Pakeliui į finalą „Inter“ eliminavo Miuncheno „Bayern“ ir „Barcelona“, tačiau šeštadienį ekipai teko antrą kartą per tris sezonus patirti pralaimėjimą Čempionų lygos finale. 2023 m. Stambule Milano klubas 0:1 nusileido „Manchester City“.

Pralaimėjimas PSG reiškia, kad „Inter“ šį sezoną baigė neiškovojęs nei vieno titulo, nors buvo labai arti „trigubos karūnos“ – „Serie A“ čempionate liko antri, vienu tašku atsilikę nuo „Napoli“, o Italijos taurės pusfinalyje nusileido „AC Milan“.

Dar prieš finalą S. Inzaghi žurnalistams teigė nenorintis komentuoti savo ateities, tik pridūrė, kad vėliau laukia „ramus“ susitikimas su klubo vadovybe.

Po finalo jam vėl buvo užduotas tas pats klausimas.

„Pažiūrėsime per artimiausias dienas kartu su klubu, – sakė S. Inzaghi. – Po tokio finalo – jau antro pralaimėjimo per trejus metus – nusivylimo per daug, kad galėčiau kažką mąstyti. Dar bus laiko viską ramiai aptarti su klubu, kuris ir šį vakarą buvo kartu su mumis bei visada būna šalia.“

G. Marotta teigė, kad „Inter“ būtų „pagerbtas“ galėdamas tęsti darbą su S. Inzaghi.

„Susitiksime su treneriu, nes šis klubas nėra įpratęs palikti trenerį su paskutiniaisiais kontrakto metais, – sakė klubo prezidentas. – Jokia revoliucija neplanuojama. Klausysime, ką jis pasakys ir kartoju, mes labai didžiuojamės darbu su juo ir mums garbė būtų tai tęsti.“

Pranešama, kad į finalą Miunchene galėjo atvykti iki 40 000 „Inter“ sirgalių.

Iš 18 000 turėjusių bilietus, daug kas paliko „Allianz Arena“ dar iki finalinio švilpuko, kadangi PSG visiškai dominavo nuo pirmų minučių ir pasižymėjo 12-ąją, 20-ąją, 63-ąją, 73-ąją ir 86-ąją minutėmis.

Tuo metu dar apie 51 000 sirgalių susirinko „San Siro“ stadione stebėti rungtynių per didelį ekraną, bet daugeliui jų ši naktis, turėjusi tapti švente, virto giliausio apmąstymo valanda.

„Kodėl pralaimėjome taip kaip šįvakar? Skaudu net ištarti“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė „Inter“ sirgalius Frederico.

Tuo metu Italijos sporto dienraštis „La Gazzetta dello Sport“ žeminantį pralaimėjimą pavadino „košmaru“.

„Inter“ tai buvo blogiausios sezono, o gal ir visos istorijos rungtynės?, – rašė laikraštis. – Kovo mėnesį, po pergalės prieš „Feyenoord“, Inzaghi rodė tris pirštus – tai simbolizavo „trigubą karūną“. Dabar jam liko tik kumštis.“

„Inter“ šią vasarą taip pat dalyvaus FIFA klubų pasaulio taurėje, kuri vyks JAV nuo birželio 14 iki liepos 13 dienos.