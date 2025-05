Kremliaus iliuzijos prieš realybę: Putino karo tikslais netiki net ir šalies karinės pajėgos

Pasak „The Wall Street Journal“, D. Trumpas tai pripažino gegužės 19 d. per pokalbį telefonu su Europos lyderiais – tai pirmas kartas, kai JAV prezidentas pripažino tikrąją V. Putino poziciją.

Taip pat per pokalbį jis, kaip pranešama, atsisakė ankstesnių teiginių, kad svarstys galimybę įvesti papildomas sankcijas Rusijai, jei ji nesieks taikos.

Kelias į pergalę ar iliuzija?

Gegužės 20 d. per vizitą Rusijos Kursko srityje V. Putinas dar kartą pareiškė, kad laimi karą, ir pateikė planus užimti ir aneksuoti Ukrainos Sumų sritį, kuri ribojasi su Kursku.

Vis dėlto Karo tyrimų institutas (ISW) gegužės 21 d. įvertino, kad šis planas šiuo metu yra neįgyvendinamas.

Gegužės 16 d. Stambule vykusiose Rusijos ir Ukrainos derybose paaiškėjo, kad vienas iš V. Putino reikalavimų yra, kad Ukraina atiduotų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritis Rusijai, nors jas V. Putinas vienaip ar kitaip vis dar tikisi užimti iki metų pabaigos.

Tačiau „Bloomberg“ analizėje teigiama, kad nepaisant skaičiumi pranašesnių Rusijos pajėgų, jos vis dar yra toli nuo V. Putino užsibrėžtų tikslų.

Net ir Rusijos karinės pajėgos mano, kad tikslai yra nepasiekiami

Nuo sausio mėn., nepaisant puolimų intensyvumo, Rusijos pajėgos užėmė tik apie 0,15 proc. Ukrainos teritorijos. Duomenys rodo, kad Rusijos pažanga yra mažesnė nei trečdalis to, kas buvo pasiekta 2024 m. pabaigoje.

„Bloomberg“ šaltiniai, kurie, kaip pranešama, yra artimi Rusijos gynybos ministerijai, teigia, kad net Maskvos karinės pajėgos mano, jog Kremliaus nustatyti tikslai yra nepasiekiami.

Kariuomenės atstovai teigia, kad, nepaisant vadovybės teiginių, jie pasiekė tik „nedidelę taktinę sėkmę“.

Rusija pasiruošusi „kovoti iki pabaigos“

Visų pirma, Ukrainos plačiai naudojamos gynybinės pozicijos, papildytos dronais, ne tik vis labiau apsunkina didelio masto puolimo operacijas, bet ir yra brangios dėl personalo ir įrangos nuostolių – šia nuomone dalijasi dauguma Vakarų karo analitikų.

Tačiau dauguma Maskvos politikų vis dar viešai pritaria V. Putino idėjai. Gegužės 16 d. Stambule vykusiose derybose Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis ne tik pareikalavo, kad Ukraina išvestų savo kariuomenę iš visų keturių regionų, į kuriuos pretenzijas reiškia Rusija, bet ir pareiškė, kad Rusijos Federacija yra pasirengusi „kovoti be pabaigos“, kad pasiektų savo tikslus.

ISW analizė rodo, kad Rusija šiuo metu okupavusi mažiau kaip 20 proc. Ukrainos teritorijos, įskaitant okupuotą Krymą ir Luhansko bei Donecko sritis.

Tai yra žymiai mažiau teritorijos nei beveik 30 proc., kurią ji užėmė per pirmuosius du 2022 m. visapusiškos invazijos mėnesius.

Tačiau net ir ši „sėkmė“ buvo pasiekta didele kaina. ISW duomenimis, Rusija patyrė 400 tūkst. aukų ir sužeistųjų nuostolį. Be to, per pastaruosius tris mėnesius Maskva pasiekė daugiau nei pusę savo metų laimėjimų, praradusi daugiau kaip 125 tūkst. karių.