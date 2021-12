Vestuves paženklino skausmas: nuotaką mirtis ištiko 3 dienos po vestuvių

Pora, atidėliojusi savo vestuvių dieną 11 metų, susituokė likus vos trims dienoms iki nuotakos mirties. Jie pagaliau susituokė lapkričio 17 dieną Severno hospise Telforde, Šropšyre. Jen mirė po keletos dienų, pralaimėjusi kovą su vėžiu.

Gyvybę nusinešė vėžys

Praėjusių metų pradžioje 43-ejų moteris šventė penktuosius metus, kai nugalėjo krūties vėžį. Tačiau prieš pat prasidedant pandemijai matematikos mokytojai staiga vėl diagnozuotas vėžys.

Penkių vaikų mama iš naujo pradėjo kovą su liga, tačiau lapkričio 20 dieną mirė, šalia esant jos vyrui Benui (34). Pora susituokė tą patį mėnesį, vos kelios dienos iki mirties, rašoma mirror.co.uk.

„Buvome tik mes, Jen mama ir du liudininkai. Mes leidome Bon Jovi dainas, apvilkome jai suknelę, papuošėme. Tai buvo tobula.

Seselės pakabino Jen suknelę jos palatoje, kad ji galėtų pamatyti ją gulėdama lovoje. Vaikai buvo tokie sujaudinti dėl vestuvių, nerimavau, kad grįžus namo ir pasakius, kad susituokėme ir kad jie negalėjo dalyvauti, bus pykčio, bet jie tiesiog džiaugėsi už mus“, – pasakojo B. Cooper.

Jen susilaukė dviejų vaikų su savo buvusiu vyru ir po to, sutikusi Beną, susilaukė dar trijų atžalų. Vyras sakė:

„Bendruomenė taip pat prisidėjo, aukojo „Just Giving“ puslapyje vestuvių išlaidoms padengti, taip pat atidarytas fondas padėti man ir mano šeimai. Neįsivaizdavau, kaip per Kalėdas galėsiu pasveikinti penkis vaikus, iki to dar paminėti tris gimtadienius, kai mano atlyginimo vos pakanka sumokėti sąskaitoms, bet aukos padės užtikrinti, jog pirmosios jų Kalėdos ir gimtadieniai be mamos būtų kuo linksmesni.

Mano viena dukra net primigtynai reikalavo, kad galėtų apsivilkti mamos vestuvinę suknelę, kai mokykloje bus diena be uniformos.“

Paskutinėmis akimirkomis buvo kartu

Vyras prisimena ir paskutines minutes, praleistas su žmona, kurios atmintyje liks visam gyvenimui.

„Paskutinėmis žmonos gyvenimo akimirkomis laikiau jos ranką. Pasakiau, kad myliu ją, kaip ir mūsų vaikai. Žiūrėjome filmą ir jam besibaigiant tariau slaugytojai: „Negaliu patikėti, kad paskutinis filmas, kurį ji kada nors žiūrės, yra „Didžiosios motušės namai“, – kvailas pokštas, kuriuo bandžiau sumažinti tvyrančią įtampą.

Tada pastebėjau, kad jos krūtinė nejuda ir paprašiau slaugytojos patikrinti, ar ji išėjo. Paskutinis dalykas, kurį ji išgirdo, buvo arba tai, kad aš ir vaikai ją mylime, arba mano kvailas komentaras. Manau, kad Jen buvo patenkinta bet kuriuo.

Kurį laiką pabuvau pas ją, laikiau ją už rankos ir kalbėjausi, kai manęs pasiimti atvyko draugas. Tada pabučiavau ją, ištariau: „Labanakt“ ir grįžau namo pas vaikus“, – prisimena vyras.

Vyras socialiniame tinkle „Twitter“ likus vos dviem dienoms iki Jen mirties pasidalijo poros nuotrauka, kurioje užfiksuotos vestuvių akimirkos, ir rašė:

„Trečiadienį pagaliau vedžiau savo gyvenimo meilę. Ne tą dieną, kurią planavome, bet ji buvo nuostabi. Man skauda širdį, kad ši santuoka bus skaičiuojama dienomis, o ne metais. Neatidėliokite dalykų, pasakykite žmonėms, kuriuos mylite, kad mylite juos dabar, nelaukite.“

Įrašas surinko daugiau nei 99 800 „patinka“, 4 500 pasidalinimų ir 2 000 palaikymo žinučių.