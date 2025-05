NATO iš Estijos ruošiasi pulti Sankt Peterburgą? Skleidžiamas melagingas vaizdo įrašas

Vienas įrašas, kuriuo pasidalinta šia informacija, buvo peržiūrėtas net daugiau kaip 800 tūkst. kartų.

Po šios melagienos paskelbimo „X“, įraše nebuvo pateiktas joks įspėjimas ar pastaba, kad tai yra klaidinga informacija. Be to, teiginys buvo platinamas ir kitose socialinių tinklų platformose – „Instagram“, „Facebook“.

„Euroverify“ nustatė, kad vaizdo įraše iš tiesų matyti Jungtinės Karalystės kariuomenės pajėgos Taline 2025 m. vasario 24 d. per paradą, skirtą Estijos nepriklausomybės dienai paminėti.

Šiame kasmetiniame kariniame parade, skirtame 107-osioms Estijos nepriklausomybės metinėms paminėti, dalyvavo daugiau kaip 1 tūkst. Estijos gynybos pajėgų ir NATO sąjungininkų karių.

Kasmetinėje procesijoje dalyvavo Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų transporto priemonės.

„Euroverify“ nustatė, kad vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Talino centre, netoli Estijos dramos teatro.

A video circulating online falsely claims to show British tanks ammassing in the Estonian capital of Tallinn as part of a NATO plan to "attack" the Russian city of St Petersburg.#EuroVerify: Fact-checking false claims NATO troops are preparing to attack Russia from Estonia👇 pic.twitter.com/nFzuhqwmuy

