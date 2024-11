Žinomi žmonės susirinko pasigrožėti retais deimantais: juos pristatė Kotryna Kozlovaitė

Juvelyrikos namų „Diamante“ vadovė Tamara Milkintienė pasidžiaugė, kad galimybė pamatyti tokius deimantus yra tikrai išskirtinė – raudonų deimantų visame pasaulyje yra vos 30.

Uždaras vakaras Vilniuje (40 nuotr.) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) +36 Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko) Vakaro svečiai (nuotr. Tautvydo Štuko)

(40 nuotr.) FOTOGALERIJA. Uždaras vakaras Vilniuje

Tokią neįprastą jų spalvą nulemia deimanto formavimosi metu įvykusios klaidos. „Dėl savo unikalumo šie deimantai net keliasdešimt kartų vertingesni už įprastus, todėl gali ne tik papuošti juvelyrinius dirbinius, bet ir tapti vertinga investicija“, – sako ekspertė.

T. Milkintienė pasakoja, kad raudonų deimantų pasaulyje yra vos trisdešimt, o iškasti naujų tikimybė gerokai sumažėjo, kai Australijoje buvo uždaryta deimantų kasykla, kuri ir buvo pagrindinė šių brangakmenių radimvietė. „Žinoma, rausvi ar oranžiniai deimantai gali būti specialiai modifikuoti (dažyti), taip pat baltieji deimantai, nors ir kokybiški, nė iš tolo savo verte neprilygsta per šimtus milijonų metų natūraliai susiformavusiems, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA

REKLAMA

Visų trijų per šį renginį pristatytų itin retų deimantų vertė siekia šešiaženklę sumą, už kurią būtų galima įsigyti prabangų namą Vilniaus centre ar Žvėryno mikrorajone. Taip pat tarp deimantų pardavėjų vyrauja nerašyta taisyklė – šių spalvotų akmenų negali būti vitrinuose. Jie rodomi tik pagal specialius užsakymus, individualiai susitarus“, – išskirtinių deimantų subtilumus atskleidė juvelyrikos ekspertė.

REKLAMA

Juvelyrikos namų vadovė pažymi, kad deimantų vertę atskleidžia ne jų dydis, nors būtent akmens masyvumas dažnam žmogui daro įspūdį. „Svarbu akmens spalva, švarumas, forma bei apdirbimas, nuo kurio ir priklauso, kiek karatų jis bus įvertintas. Asmeniškai man gražiausi yra skaidrūs, vaivorykštės spalvomis žaižaruojantys deimantai, kurie užburia savo spindesiu, bet kolekcionieriai labiau vertina retus, spalvotus“, – sako T. Milkintienė, vakaro metu ant piršto mūvėjusi itin prabangų balto aukso žiedą su 3 karatų lašo formos deimantu.

REKLAMA

REKLAMA

Vakaro metu svečius su retais deimantais supažindino žinomas modelis Kotryna Kozlovaitė, kuri atvirai pripažįsta, kad savo garderobo be brangakmenių jau neįsivaizduoja. Nuolat po pasaulį keliaujanti ir su garsiais pasaulio prekių ženklais dirbanti K. Kozlovaitė atvirai sako, kad papuošalai – ne drabužiai ar batai, todėl kur kas maloniau, kai juos dovanoja mylimas žmogus. „Savo kolekcijoje turiu keletą vertingų juvelyrinių dirbinių su deimantais, ir visus juos padovanojo antroji pusė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Išskirtiniai, išliekamąją vertę turintys juvelyrikos dirbiniai parodo, kad vyras tikrai myli ir vertina moterį. O jais pasipuošusi moteris visuomet jaučiasi pakylėta ir labiau pasitikinti savimi, – sako „Diamante“ papuošalų ambasadorė. Žinoma moteris prasitarė, kad vieną iš savo papuošalų su deimantais jau greitai padovanos sesei aštuoniolikto gimtadienio proga. „Noriu, kad ji turėtų tai, kas man tam tikru laikotarpiu buvo brangu ir svarbu. Tokia dovana – ne šiaip gražus gestas, tai gali būti šeimos relikvija, keliausianti iš kartos į kartą“, – sako mados pasaulyje dirbanti moteris.

REKLAMA

Neatsiejama vestuvių dalis

Žinoma vestuvių organizatorė Laura Vagonė renginio metu pasidalino mintimis, kad deimantai iš tiesų ypatingi akmenys, nes turi itin aukštą vibraciją, kuri siejama su amžinybe. Būtent todėl, pasak jos, deimantas yra laikomas sužadėtuvių ir vestuvių akmeniu, kurį įteikus pasižadama mylėti amžinai.

„Sužadėtuvių žiedai paprastai būna su vienu didesniu deimantu, o vestuvinius žiedus klientai, tiksliau klientės, dažniau renkasi, tokius, kurie visi nusagstyti mažais deimantukais. Šie brangieji akmenys simbolizuoja tyrumą, santuokos ilgaamžiškumą. Kuo toliau, tuo labiau ir man jie patinka, – šypsosi prabangaus renginio viešnia. – Dabar tikrai nepirkčiau papuošalo su deimanto imitacija. Geriau mažesnis, bet tikras. Todėl maloniai nustebau pirmą kartą pamačiusi oranžinį deimantą. Iki šiol nežinojau, kad tokie egzistuoja“, – sakė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje prabangias vestuves organizuojanti moteris.

REKLAMA

Papuošalai su deimantais pasakoja istorijas

Gražiausias akimirkas gaudančiam fotografui Nikui Tereščenko deimantai yra nesenstančio grožio, prabangos ir elegancijos išraiška. „Kaip prabangių prekių ženklų vystytoją ir mados fotografą, mane žavi deimantų gebėjimas įkūnyti kartu ir galią, ir eleganciją. Kiekvienas juvelyrikos gaminys pasakoja savo istoriją ir atskleidžia kažką unikalaus apie žmogų, kuris juo puošiasi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Man svarbiausia, kad papuošalai kurtų ir pasakotų istorijas, juk galiausiai – tai puikus simbolis, kuris gali būti perduodamas iš kartos į kartą, – mintimis dalijosi profesionalas. – Deimantai kasdieniam stiliui visuomet suteikia rafinuotumo ir pasitikėjimo. Tikiu, jog daugeliui jie primena ypatingas akimirkas, dėl to kasdienybė tampa gražesnė ir prasmingesnė. Šiuo metu deimantai išgyvena pakylėjimą ir yra vertinami bei mėgstami tiek vyrų, tiek moterų. Tikiu, kad jie tampa universaliu elegancijos simboliu – geriausiu draugu kiekvienam, kuris vertina grožį, meistriškumą ir kokybę.“

REKLAMA

Gal reikia lietuviškos dainos apie deimantus?

Deimantų pristatyme apsilankęs populiarus atlikėjas, dainų autorius ir muzikos prodiuseris Alanas Chošnau prisipažino, kad vos pamatęs retus deimantus iškart pagalvojo apie savo žmoną – norėtų padovanoti jai originalų juvelyrinį dirbinį. Žinomas vyras neslepia, jog šie brangieji akmenys jam visuomet labiau asocijavosi su moterimis. „Jie tarsi moteriškumo simbolis. Ne veltui pati Marilyn Monroe apdainavo deimantus legendiniame savo kūrinyje „Diamonds are the girl’s best friends“. Gal jau reikėtų ir lietuviškos dainos apie deimantus?“ – juokėsi A. Chošnau.

REKLAMA

Atlikėjas sako niekada nesusimąstęs, kad reti deimantai gali būti rimta investicija, tačiau po šio vakaro pripažįsta rimtai apie tai pagalvosiąs. „Niekada negalvojau, kad vyrai puošiasi deimantais. Tačiau įdomus faktas, jog aš pats turiu laikrodį su deimantu. Dabar prisiminiau. Tai mano tėčio dovana. Tiesa, jis labai brangus ne tik materialine, bet ir sentimentų prasme, todėl jo nenešioju, – sako pašnekovas. – Visgi, manau, deimantais puoštis labiau tinka moterims, o vyrams belieka juos pirkti ir dovanoti.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dažniau perka vyrai

Žinomo atlikėjo A. Chošnau žodžius patvirtina ir deimantų ekspertė T. Milkintienė. „Nors dauguma šiuolaikinių moterų pačios gali sau pasidovanoti bet kokį papuošalą su brangakmeniais, vis dar daugiau pirkėjų yra vyrai. Jie moterims perka papuošalus tiek gimtadienio, tiek sukaktuvių, tiek kitomis progomis ar be jokios progos – vien dėl to, kad pamalonintų ir nustebintų. Ir mano vyras mėgsta mane stebinti.

REKLAMA

Žinoma, kadangi jau daug metų dirbame su deimantais, jam reikia tikrai pasistengti, kad atidariusi dėžutę aiktelėčiau. Per tiek metų tapau išranki ir net plika akimi galiu nustatyti brangakmenio kokybę, – pasakoja išskirtinumą ir kokybę vertinanti moteris. – Nors savo asortimente turime įvairių papuošalų su deimantais, populiariausi išlieka sužadėtuvių ir vestuviniai žiedai.

Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad vis dar mažai žmonių supranta deimantų vertę, todėl būtina atidžiai skaityti sertifikatus ir drąsiai konsultuotis su profesionalais, kad neįsigytumėte prastos kokybės juvelyrinio dirbinio. Ne visi gražiai spindintys akmenukai yra vertingi deimantai.“