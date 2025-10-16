Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas atskleidė apie ką kalbės su Zelenskiu: jie nori pradėti puolimą

2025-10-16 07:16 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-16 07:16

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas būsimą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė, kad Ukraina nori pereiti į puolimą. Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidai Baltuosiuose rūmuose, rašo UNIAN.

V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas būsimą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė, kad Ukraina nori pereiti į puolimą. Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidai Baltuosiuose rūmuose, rašo UNIAN.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:12

Trumpas atskleidė apie ką kalbės su Zelenskiu: jie nori pradėti puolimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas būsimą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė, kad Ukraina nori pereiti į puolimą. Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidai Baltuosiuose rūmuose, rašo UNIAN.

„Mes su juo kalbėsime apie karą. Ir mes kalbėsime apie tai, kad, kaip suprantu, jie nori pereiti į puolimą. Aš priimsiu sprendimą šiuo klausimu. Bet jie nori pereiti į puolimą – jūs tai žinote. Ir mums teks priimti sprendimą“, – sako D. Trumpas.

V. Zelenskis ir D. Trumpas turėtų susitikti penktadienį.

D. Trumpas taip pat paragino Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną nustoti žudyti ukrainiečius ir rusus. Anot jo, Rusija karo metu prarado 1,5 milijono žmonių, daugiausia karių.

„Jie turėjo laimėti šį karą per pirmąją savaitę, o dabar jis tęsiasi jau ketvirtus metus“, – pridūrė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:34

TATENA: Zaporižios AE bus „netrukus“ suremontuota

JT branduolinės priežiūros institucijos vadovas Rafaelis Grossi trečiadienį sakė, kad tikisi, jog „netrukus“ prasidės remonto darbai, skirti atkurti elektros energijos tiekimą Zaporižios atominei elektrinei Ukrainoje.

Nuo 2022 m. kovo Rusijos pajėgų okupuotas objektas rugsėjo 23 d. dešimtą kartą atsijungė nuo tinklo – tai ilgiausias išorinio elektros energijos tiekimo nutraukimas nuo karo pradžios.

„Toliau konsultuojuosi su Rusija ir Ukraina, kad šie darbai galėtų prasidėti artimiausiomis dienomis“, – sakoma Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo pranešime.

Didžiausią Europoje atominę elektrinę dabar maitina atsarginiai dyzeliniai generatoriai, o „elektros linijų remontas reikalingas abiejose fronto linijos pusėse, per kelis kilometrus nuo objekto“, sakė R. Grossi.

TATENA teigimu, branduolinė sauga tebebuvo „išlaikyta“: šeši sustabdyti reaktoriai ir toliau efektyviai aušinami, o radiacijos lygis išlieka normalus.

Netoli Enerhodaro miesto, esančio prie Dniepro upės, branduolinė jėgainė yra netoli fronto linijos. Vietoje esanti TATENA komanda „toliau praneša apie karinę veiklą įvairiais atstumais nuo objekto“.

Šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino apie penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai užėmus elektrinę.

Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, siekiant išvengti katastrofos.

Spalio pradžioje Maskva tvirtino, kad padėtis Zaporižioje „kontroliuojama“, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė susirūpinimą.

Maskva ir Kyjivas ne kartą keitėsi priekaištais, kad atakuojant objektą kyla branduolinės katastrofos pavojus, ir kaltino vieni kitus dėl naujausio elektros tiekimo sutrikimo.

„Nė vienai pusei branduolinė avarija nebūtų naudinga, todėl nuolat palaikau su jomis ryšį, kad būtų sudarytos sąlygos greitai atkurti tiekimą“, – sakė M. Grossi.

08:25

Triukšminga naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, teko riboti oro uostų darbą

Bent septyniuose Rusijos regionuose naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo neramu, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Rusų pareigūnai, institucijos ir rusų žiniasklaida pranešė, kad Volgogrado srityje degė elektros pastotė, keliuose oro uostuose buvo įvesti apribojimai, dalis gyvenviečių liko be elektros.

07:56

Markas Rutte pašiepė Rusiją: „Nereikia pervertinti“

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pašiepė Rusiją, skelbia UNIAN. Jis paragino nepervertinti Rusijos galimybių, rašo UNIAN.

M. Rutte pabrėžia, kad NATO yra 25 kartus didesnis už Rusiją. Bendras NATO ekonomikos dydis yra 50 trilijonų, palyginti su 2 trilijonais Rusijos.

„Ji nėra didesnė už Teksaso valstiją, nėra didesnė už bendrą Nyderlandų ir Belgijos ekonomiką, žinoma, atsižvelgiant į branduolinį potencialą. Todėl aš jos visiškai nelyginčiau su Belgija ir Nyderlandais. Bet, akivaizdu, kad nereikia pervertinti Rusijos galimybių.

Mes žinome, kad jų naikintuvų pilotai nėra labai įgudę valdyti šiuos lėktuvus, o jų kapitonai nežino, kaip nuleisti inkarą, atsižvelgiant į viską, ką jie sukuria jūros dugne“, – komentuoja jis.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO vadovas Markas Rutte Odesoje BNS Foto
NATO vadovas apie karą Ukrainoje: laikas priversti Putiną kalbėtis (17)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Ukrainos žvalgyba išaiškino Rusijos planus Baltarusijoje: Zelenskis kreipėsi į partnerius (9)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Peskovas skundžiasi: Trumpas nepasveikino Putino su gimtadieniu (7)
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (15)

ugnė paulauskaitė
ugnė paulauskaitė
2025-10-16 08:05
Rusofašistų komentarai bus minusuojami:botas Slava Ukraini dirba nuo pirmadienio iki penktadienio.
Taip pat geriausiai Ukrainą palaikantis komentatorius bus apdovanotas piniginiu prizu.
Atsakyti
dovilė šikalienė
dovilė šikalienė
2025-10-16 08:07
skystai šiku kacapam in burną
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-10-16 07:29
Kraustykities pelkynų balotnyje orda iš Karaliaučiaus --Leningrado pelkėsk jums vieta..galėsite tramvajum i ermitažą nuvaziuot retkarčiais ..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
