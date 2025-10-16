Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje skamba uždrausta daina prieš Putiną: šimtai jaunų žmonių susirinko protestui

2025-10-16 08:46
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-16 08:46

Protestuojantys šimtai jaunų rusų antradienio vakarą susirinko Sankt Peterburgo centre ir atliko uždraustą dainą, kurioje kritikuojamas šalies prezidentas Vladimiras Putinas, skelbia „TVP World“.

Protestas Sankt Peterburge (nuotr. Twitter)

Protestuojantys šimtai jaunų rusų antradienio vakarą susirinko Sankt Peterburgo centre ir atliko uždraustą dainą, kurioje kritikuojamas šalies prezidentas Vladimiras Putinas, skelbia „TVP World".

8

Minia prisijungė prie mieste grojančių gatvės muzikantų ir kartu dainavo dainą „Kooperatyvinis gulbių ežeras“, kuri buvo uždrausta 2025 m. gegužę, kai Sankt Peterburgo teismas paskelbė šį kūrinį „ekstremistiniu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Uždraustos dainos reikšmė

Šią karą smerkiančią dainą parašė Ukrainos šalininkas reperis Ivanas Aleksejevas, geriau žinomas kaip „Noize MC“. Daina kalba apie sovietine tradicija, kuomet politinių sukrėtimų metu per valstybinę televiziją būdavo transliuojamas baletas „Gulbių ežeras“, simbolizuojantis režimo pasikeitimą.

Dainos žodžiai ragina nutraukti V. Putino valdymą ir smerkia visuomenės abejingumą karui.

Protestinio pobūdžio pasirodymas įvyko tuo metu, kai Rusijoje buvo sugriežtinti apribojimai menininkams, prieštaraujantiems valstybei ir jos invazijai į Ukrainą.

Uždraustos dainos vis tiek pasiekia klausytojus

„Noize MC“ 2022 m. pabėgo į Lietuvą, bet toliau leidžia Ukrainą remiančią muziką.

Nepaisant to, kad jo kūriniai yra uždrausti Rusijos platformose, dainos, platinamos internete naudojant virtualius privačius tinklus, surenka milijonus peržiūrų ir išlaiko jo populiarumą tarp rusakalbių klausytojų.

E, vatyknosble, paadlos
E, vatyknosble, paadlos
2025-10-16 09:13
Jūsų caras chūyijlo vladimirovyčius pradeda užknist kacapų tautą. O jūs ką? Ir toliau jam sasalinsit? Nu, skanaus tada.
Atsakyti
Jo
Jo
2025-10-16 09:13
Tavęs ten trūksta :)))) Gal važiuok, paaiškinsi kacapams?
Atsakyti
