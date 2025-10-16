Rusijoje skamba uždrausta daina prieš Putiną: šimtai jaunų žmonių susirinko protestui

Minia prisijungė prie mieste grojančių gatvės muzikantų ir kartu dainavo dainą „Kooperatyvinis gulbių ežeras“, kuri buvo uždrausta 2025 m. gegužę, kai Sankt Peterburgo teismas paskelbė šį kūrinį „ekstremistiniu“.
Uždraustos dainos reikšmė
Šią karą smerkiančią dainą parašė Ukrainos šalininkas reperis Ivanas Aleksejevas, geriau žinomas kaip „Noize MC“. Daina kalba apie sovietine tradicija, kuomet politinių sukrėtimų metu per valstybinę televiziją būdavo transliuojamas baletas „Gulbių ežeras“, simbolizuojantis režimo pasikeitimą.
Dainos žodžiai ragina nutraukti V. Putino valdymą ir smerkia visuomenės abejingumą karui.
Protestinio pobūdžio pasirodymas įvyko tuo metu, kai Rusijoje buvo sugriežtinti apribojimai menininkams, prieštaraujantiems valstybei ir jos invazijai į Ukrainą.
Young Russians sing a forbidden song in St Petersburg.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025
Noize MC is a Russian pro-Ukrainian rapper forced to live in exile in Lithuania.
The crowd sings his song “Cooperative Swan Lake” in which he calls for Putin to be overthrown pic.twitter.com/qHrn1v1Gq6
Uždraustos dainos vis tiek pasiekia klausytojus
„Noize MC“ 2022 m. pabėgo į Lietuvą, bet toliau leidžia Ukrainą remiančią muziką.
Nepaisant to, kad jo kūriniai yra uždrausti Rusijos platformose, dainos, platinamos internete naudojant virtualius privačius tinklus, surenka milijonus peržiūrų ir išlaiko jo populiarumą tarp rusakalbių klausytojų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!