Rusijos smūgis Kyjivui: apgadintas ES atstovybės pastatas, taikytasi į diplomatus

Ukrainos oro pajėgos: Rusija naktį paleido 629 bepiločius orlaivius ir raketas
Rusija naktį į Ukrainą paleido 629 bepiločius orlaivius ir raketas, ketvirtadienį pranešė Ukrainos oro pajėgos, – tai antras didžiausias skaičius per visą karą.
Oro pajėgos socialiniuose tinkluose nurodė, kad Maskva paleido 598 bepiločius orlaivius ir 31 raketą, įskaitant dvi hipergarsines raketas „Kinžal“ ir devynias balistines raketas.
Anksčiau jau skelbta, kad sostinėje Kyjive rusai pražudė mažiausiai aštuonis žmones.
Ukraina paskyrė naują ambasadorę JAV
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad paskyrė buvusią vicepremjerę naująja savo ambasadore Jungtinėse Valstijose, stiprėjant Vašingtono remiamoms pastangoms sustabdyti karą su Rusija.
V. Zelenskis netikėtai pasirašė dekretą, kuriuo į šias svarbias pareigas paskyrė buvusią teisingumo ministrę Olhą Stefanišyną, teigė jis savo vakaro kreipimesi socialiniuose tinkluose.
„Daugeliu atžvilgių ilgalaikis Ukrainos saugumas priklauso nuo jos santykių su Amerika“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Ukraina siūlo Vašingtonui sudaryti susitarimus dėl to, kad Kyjivo sąjungininkai iš Europos pirktų amerikietiškus ginklus, ir dėl Ukrainos dronų tiekimo Jungtinėms Valstijoms.
Vašingtonas yra didžiausias Ukrainos karinis rėmėjas, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais ėmėsi virtinės žingsnių, bandydamas išspręsti konfliktą su Rusija, nepaisant kartais įtemptų pokalbių su V. Zelenskiu.
D. Trumpas ne kartą kritikavo dešimčių milijardų dolerių kasmetinę JAV karinę ir finansinę pagalbą Ukrainai.
O. Stefanišyna pakeičia Oksaną Markarovą, kuri ambasadore dirbo nuo 2021 metų.
Naujoji ambasadorė anksčiau taip pat ėjo Ukrainos Europos integracijos ministrės pareigas ir dalyvavo derybose su Jungtinėmis Valstijomis, kurios neseniai užsitikrino susitarimą dėl retų Ukrainos mineralų.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais, tęsdami pastangas užbaigti karą.
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės
Kyjive po rusų atakos iš po griuvėsių pavyko išgelbėti 3 žmones, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Igoris Klymenko. Pasak jo, gelbėtojai deda titaniškas pastangas smūgių vietose, rašo „Unian“.
Zelenskis: dėl Rusijos smūgių Kyjivui žuvo mažiausiai 8 žmonės
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo „Telegram“ kanale pranešė, jog dėl Rusijos atakų Kyjivui žuvo mažiausiai 8 žmonės.
Zelenskis po Kyjivo apšaudymo ragina atsimerkti: laukia Vengrijos reakcijos
Po dar vieno žiauraus masinio rusų puolimo prieš Kyjivą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis išgirsti Vengrijos valdžios institucijų reakciją, apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.
Lenkija imasi skubių veiksmų: Rusijos smūgiai Ukrainai privertė aktyvuoti oro gynybą
Rugpjūčio 28-osios naktį, po Rusijos atakų Ukrainoje, Lenkija paskelbė pradėjusi „visas būtinas procedūras“ savo oro erdvės apsaugai, apie tai pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas socialiniame tinkle „X“.
Vengrija siunčia signalą Ukrainai: narystės klausimas ES priklausys nuo „realių žingsnių“
Vengrijos vyriausybė pripažino, kad gali peržiūrėti savo poziciją dėl Ukrainos narystės ES, jei Ukrainos pusė imsis „realių žingsnių“. Apie tai rugpjūčio 27 d. pareiškė Vengrijos užsienio reikalų viceministras Levente Magyaras, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Putinas greičiausiai nesutiks su Zelenskiu: įvardijo 2 svarbias priežastis
Vladimiras Putinas nesiruošia sėsti prie derybų stalo su Volodymyru Zelenskiu. „Politico“ rašo, kad tam yra dvi esminės priežastys: Kremlius nenori suteikti Ukrainos prezidentui politinio legitimumo ir kartu naudojasi konflikto vilkinimu, kad manipuliuotų Donaldu Trumpu bei silpnintų Vakarus.
Zelenskis siųs derybininkus į Niujorką derėtis dėl saugumo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad jo vyriausieji derybininkai vyks į Jungtines Valstijas aptarti saugumo garantijų Ukrainai.
Penktadienį Niujorke numatytas Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako ir buvusio gynybos ministro Rustemo Umerovo susitikimas su JAV pareigūnais, trečiadienį savo vakariniame vaizdo kreipimesi nurodė V. Zelenskis. Informaciją apie susitikimą patvirtino ir JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.
„Dalyvaus visi, kurie dirba prie saugumo garantijų turinio“, – pažymėjo V. Zelenskis. Pasak jo, „užduotis yra veikti kuo greičiau, kad tai taip pat taptų svertu – įtakos svertu. Rusai turi pamatyti pasaulio ryžto rimtumą ir kokie rimti bus padariniai Rusijai, jei karas tęsis“.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą, kad ši atsisako derėtis ir netesi pažado, duoto JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
Saugumo garantijomis siekiama apsaugoti Ukrainą nuo naujos Rusijos agresijos, kai baigsis dabartinis karas. Nors JAV planuoja dalyvauti, didžiosios dalies karinės paramos tikimasi iš Europos valstybių. Rusija griežtai atmetė NATO karių dislokavimo Ukrainos teritorijoje galimybę.
A. Jermakas ir R. Umerovas taip pat vadovauja Stambule rengiamoms taikos deryboms ir ieško galimų vietų susitikimui su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jie antradienį lankėsi Katare, o trečiadienį – Saudo Arabijoje. Derybos ketvirtadienį dar numatytos Šveicarijoje.
V. Putinas yra pareiškęs, kad su Ukrainos atstovais susitiks tik tada, kai bus parengtas visiškai suderėtas sprendimas dėl karo užbaigimo.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 880 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 28 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 079 630 karių, iš kurių 880 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 139 rusų tankus (+4), 23 185 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 32 064 artilerijos sistemas (+40), 1 474 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 212 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 53 961 nepilotuojamąjį orlaivį (+325), 3 598 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 60 007 transporto priemones ir kuro cisternas (+120), 3 952 specialiosios įrangos vienetus (+2).
Rusija Ukrainos kare kasdien išleidžia po 47 mlrd. rublių
2025 m. pirmąjį pusmetį Rusijos biudžeto išlaidos karui Ukrainoje pasiekė naują rekordą – 8,484 trilijono rublių.
Taip teigia Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų instituto tyrėjas Janis Kluge, kuris šią sumą apskaičiavo remdamasis Rusijos finansų ministerijos duomenimis, remdamasi dienraščių „The Moscow Times“ praneša „Ukrinform“.
J. Kluge skaičiavimai rodo, kad, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, išlaidos kariuomenei ir ginklų gamybai padidėjo 31 proc. Palyginti su 2023 m. sausio-birželio mėnesiais, jos išaugo 95 proc., o palyginti su pirmaisiais karo metais – patrigubėjo.
Vidutiniškai per mėnesį Rusijos „karinė mašina“ surydavo 1,4 trilijono rublių arba 46,9 mlrd. rublių (kiek daugiau nei 500 mln. eurų – ELTA) per dieną, o tai yra daugiau nei kai kurių skurdžiausių šalies regionų metinis biudžetas, kuris Kalmukijoje sudaro 28,8 mlrd. rublių, Karačiajų-Čerkesijoje – 30,5 mlrd. rublių, Altajaus Respublikoje – 42,7 mlrd. rublių.
J. Kluge taip pat pažymėjo, kad 62 proc. Rusijos karinio biudžeto yra įslaptinta: per pirmuosius šešis šių metų mėnesius 3,203 trilijono rublių buvo išleista pagal atvirus gynybos straipsnius, o 5,281 trilijono rublių – „šešėliniais“ kanalais. Per praėjusius metus įslaptintas biudžetas išaugo 41 proc. ir, palyginti su pirmaisiais šešiais karo mėnesiais, padidėjo beveik keturis kartus.
2022-2024 m. Rusijos vyriausybė kariuomenei ir valstybės gynybos užsakymams išleido daugiau nei 20 trilijonų rublių. 2025 m. biudžete „valstybės gynybai“ papildomai skirta 13,5 trln. rublių arba 30 proc. visų išlaidų, o tai yra didžiausia dalis nuo sovietmečio laikų.
Įskaitant nacionalinio saugumo kategoriją, kuri apima Vidaus reikalų ministerijos, Rusijos Nacionalinės gvardijos, Tyrimų komiteto ir žvalgybos agentūrų biudžetus, saugumo pajėgoms buvo skiriama apie 40 proc. valstybės biudžeto, t. y. apie 8 proc. BVP.
Kyjive – masinis Rusijos išpuolis: griaudėjo galingi sprogimai, žuvo žmonės
Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 45 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos sostinės pareigūnai.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
Pagal naujausius duomenis, kuriuos skelbia „Ukrinform“, sužeistųjų skaičius išaugo iki 45 asmenų, o žuvusiųjų iki 12, tarp jų 3 vaikai.
Miesto karinė administracija pranešė, kad gyvenamiesiems pastatams padaryta didelė žala. Vienas iš žuvusiųjų buvo 14 metų paauglys, pranešė administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.
Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.
Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.
Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas.
Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Ukrainoje, nors diplomatinės pastangos suintensyvėjo.
Šį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o po to susitiko su savo Ukrainos kolega Volodymyru Zelenskiu ir Europos sąjungininkais.
Tačiau nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta.
Prieš sudarydama bet kokį taikos susitarimą, Ukraina nori Vakarų saugumo garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo bet kokių išpuolių.
Maskva Kyjivo reikalavimus vadina nerealiais ir ypač prieštarauja Vakarų taikos palaikymo pajėgų dislokavimo Ukrainoje idėjai.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais.
Ukrainos lyderis teigė matantis „labai arogantiškus ir neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų“, ragindamas daryti papildomą spaudimą, kad „priverstų Rusiją imtis realių žingsnių“.
Rusijos smūgis Kyjivui: apgadintas ES atstovybės pastatas, taikytasi į diplomatus
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė, kad per naktinį Rusijos oro smūgį Kyjivui rugpjūčio 28 d. buvo apgadintas Europos Sąjungos atstovybės pastatas.
Apie tai ministras informavo socialiniame tinkle „X“.
Pasak A. Sybihos, Rusija smūgio metu taip pat taikėsi į diplomatus, o tai yra tiesioginis Vienos konvencijos pažeidimas.
„ES atstovybės pastatas Ukrainoje buvo apgadintas. Tai turi būti pasmerkta ne tik Europos Sąjungos, bet ir viso pasaulio. Reiškiame solidarumą su savo kolegomis iš ES ir esame pasirengę suteikti pagalbą“, – rašė ministras.
ES Tarybos pirmininkas Antonio Costa tai pavadino „tyčiniu Rusijos smūgiu“, rašo „Sky News“.
„ES nebus įbauginta“, – pridūrė jis.