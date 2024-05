Į Prancūziją atvyksta olimpinis deglas: tikimasi 150 tūkst. žmonių minios

Ugnies perdavimas į krantą pietiniame Marselio uoste žymi 12 tūkst. km deglo estafetės per Prancūziją ir toli esančias užjūrio teritorijas pradžią.

Deglą gabenantis laivas „Belem“ trečiadienį buvo pastebėtas prie Marselio krantų.

Organizatoriai tikisi, kad šis pirmasis viešas reginys, iki žaidynių pradžios likus vos 79 dienoms, padės kelti entuziazmą po ginčų dėl bilietų kainų ir nerimo dėl saugumo.

„To labai ilgai laukėme, – pirmadienį sakė vyriausiasis organizatorius Tony Estangue turėdamas omenyje praėjusius 100 metų, kai Paryžius pastarąjį kartą rengė žaidynes. – Žaidynės grįžta namo.“

Prancūzija, kuri 1900-aisiais taip pat buvo olimpinių žaidynių šeimininkė, save laiko šiuolaikinio olimpinio judėjimo centru po to, kai prancūzų aristokratas Pierre'as de Coubertin'as atgaivino iki IV amžiaus pr. m. e. graikų praktikuotų žaidynių idėją.

Po COVID-19 pandemijos paveiktos Tokijo olimpiados, nukeltos į 2021-uosius, ir 2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių, kurias aptemdė korupcija, Paryžiaus žaidynės laikomos svarbiu momentu sporto pasauliui.

„Gražiai, grandioziškai“

Trečiadienio vakarą deglas bus perduotas iš XIX amžiaus prancūzų laivo „Belem“, kuris 12 dienų plaukė iš Graikijos.

„Padarysime gražiai, grandioziškai, santūriai ir kartu prieinamai“, – prieš ceremoniją žadėjo Marselio meras Benoit Payanas ir priminė, kad 600 metais pr. m. e. graikų prekybininkai įkūrė šį uostamiestį.

Daugiau nei 1 tūkst. kitų laivų lydės „Belem“ įplaukiant į uostą, o organizatoriai tikisi, kad apie 150 tūkst. žmonių stebės, kaip deglas atplaukia į krantą Marselio prieplaukoje, kurioje olimpinių žaidynių metu vyks buriavimo varžybos.

Šou užbaigs fejerverkai ir nemokamas koncertas, kurį tiesiogiai transliuos Prancūzijos televizija.

Tuo metu, kai šalyje yra paskelbta aukščiausia terorizmo grėsmė, budės apie 6 tūkst. saugumo pajėgų narių.

„Tai visiškai beprecedentis atvejis, kai nacionalinė policija tą pačią dieną sutelkia tiek daug žmonių toje pačioje vietoje“, – pirmadienį žurnalistams sakė regioninės policijos koordinatorius Cedricas Essonas.

Garbė būti pirmuoju deglo nešėju atiteks keturis olimpinius medalius laimėjusiam plaukikui Florent'ui Manaudou (Floranui Manadu).

Parade, kuris ketvirtadienį tęsis Marselyje, dalyvaus ir kitos žvaigždės: NBA nugalėtojas krepšininkas Tony Parkeri), Dramblio Kaulo Kranto futbolo žvaigždė Didier Drogba, taip pat labdaros organizacijų ir pramogų pasaulio atstovai.

Viena paplūdimių valymo labdaros organizacija boikotavo ceremoniją, protestuodama prieš olimpiados rėmėją „Coca-Cola“. Be to, klausimų kilo dėl to, kad joks vaidmuo nenumatytas Marselio sporto simboliui, futbolo legendai Zinedine'ui Zidane'ui.

Atidarymo ceremonija

Deglui keliaujant per daugiau kaip 450 Prancūzijos miestų ir miestelių, taip pat pro dešimtis turistų lankomų vietų, įskaitant Sen Mišelio kalną, bus nuolat užtikrinamas itin griežtas saugumas.

Apie 200 saugumo pajėgų narių, įskaitant antiteroristinės specialiosios paskirties būrį ir kovos su dronais operatyvininkus, bus nuolat dislokuoti aplink jį.

Vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas užsiminė apie protestų, be kita ko, organizuojamų kraštutinių kairiųjų grupių ar aplinkosaugos aktyvistų, tokių kaip „Extinction Rebellion“, riziką.

Organizatoriai žada įspūdingas olimpines žaidynes, o didžioji dalis sporto varžybų vyks laikinuose objektuose garsiose sostinės vietose, įskaitant Eiffelio bokštą ir Invalidų rūmus.

Nors jaučiama didelė baimė dėl saugumo, atidarymo ceremonija vyks valtimis Senos upe, taip radikaliai nukrypstant nuo ankstesnių žaidynių, kurios būdavo atidaromos pagrindiniame stadione.

Visa pagrindinė infrastruktūra jau paruošta, o pastatyti tik du nauji nuolatiniai sporto objektai, siekiant sumažinti renginio finansines išlaidas ir anglies dioksido išmetimą.

Deglo kelionės idėja siekia senovės olimpines žaidynes, kai per žaidynes degė šventoji ugnis.

Paryžiaus olimpiada vyks liepos 26–rugpjūčio 11 dienomis, o paralimpinės žaidynės – rugpjūčio 28–rugsėjo 8 dienomis.