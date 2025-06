Iga Swiatek nepatenkinta teisėjo sprendimu „Roland Garros“ pusfinalyje: kodėl buvo ignoruotas jos prašymas patikrinti žymę

Titulą gynusi lenkė Iga Swiatek (WTA-5) šį kartą liko už finalo borto. Lenkijos tenisininkė po 2 valandų 21 minutės kovos 6:7 (1:7), 6:4, 0:6 pralaimėjo reitingo lyderei Arynai Sabalenkai.

Antrojo seto pradžioje, kai I. Swiatek pirmavo 4:2, A. Sabalenka atliko vieną iš savo padavimų, o I. Swiatek nesėkmingai grąžino kamuoliuką į kitą aikštės pusę. Po savo smūgio lenkė kurį laiką įdėmiai žiūrėjo į gruntą ir galiausiai pakėlė ranką, prašydama bokštelio teisėjo Kadero Nouni patikrinti žymę. I. Swiatek buvo tikra, kad A. Sabalenkos paduotas kamuoliukas leidosi užribyje. Visgi, bokštelio teisėjas lenkės prašymą ignoravo ir žymės nepatikrino.

„Norėjau, kad jis ateitų ir patikrintų žymę, bet to nepadarė. Manau, kad tai nesąžininga, juk jis vykdydavo kiekvieną Arynos užgaidą ir visada nulipdavo patikrinti žymę, kai tik jo to paprašydavo. Nelabai galiu suprasti tokį teisėjo elgesį, bet dabar dėl to man nebeverta sukti galvos.

Aš buvau tikra, kad kamuoliukas leidosi užribyje, tačiau teisėjas man pasakė, kad žymę norėjau patikrinti tik todėl, jog prastai priėmiau padavimą“, – stebėjosi I. Swiatek.

