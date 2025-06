Pasklidus žiniai apie Kristinos Meseguer ligą ir skyrybas – ekspertas rėžė: žmonės tampa labai žiaurūs

Dar prieš kurį laiką K. Meseguer socialiniuose tinkluose užsiminė apie sveikatos problemas ir prastą savijautą. Trečiadienį ji paviešino ir savo diagnozę.

„Ilgą laiką niekam nieko nesakiau. Tylėjau. Apsimečiau, kad viskas gerai. Bet vieną dieną... garsai tiesiog ėmė nykti. Pirmiausia aplinka. Paskui žmonės. Ir galiausiai... aš pati.

Man reikia klausos aparatų. Ne vieno. Bet dviejų. Abiem ausims. Ir mirtinai bijau tai pasakyti garsiai, nes žinau, kad vėl pasipils patyčios. Bet žinote ką? Vidury tos tylos... išgirdau garsą, kurio jau seniai negirdėjau. Savo pačios balsą. Pagaliau... išgirdau save...“, – atviravo Kristina.

Savaitgalį moteris paviešino suplėšytą jųdviejų su Enrique nuotrauką ir pridėjo žinutę:

„Ačiū tau žmogau, kad palikai mane sunkiausiu mano gyvenimo momentu...Tu buvai skaudžiausia mano pamoka.“

Kai viskas griūva vienu metu

Psichologas E. Šidlauskas pabrėžia, kad tokie įvykiai, kaip diagnozė ar skyrybos, žmogui gali tapti itin stipria trauma.

„Trauma skiriasi nuo krizės tuo, kad iš jos nėra jokios naudos, tai žmogų žlugdantys įvykiai, kurie tiesiog sukelia bejėgiškumą, veikia destruktyviai ir turi ilgalaikių negatyvių pasekmių visą likusį gyvenimą.

Tai yra kaip netektys – sveikatos, santykių, viso to, kas mums yra brangu. Serija tokių netekčių gali sužlugdyti asmenybę, arba gali užgrūdinti, priklausomai kiek tas žmogus turi vidinių resursų“, – aiškina psichologas.

Pasak jo, kai žmogus netenka to, kas buvo įprasta – komforto, sveikatos, rutinos, santykių – jam atrodo, kad viskas griūva. Taip yra dėl polinkio viską emocionaliai apibendrinti.

Kodėl artimiausi nusisuka?

Ne mažiau skaudus būna ir artimųjų atsitraukimas – ypač tada, kai jų labiausiai reikia. Psichologas aiškina, kad tokį elgesį dažnai lemia šiuolaikinės visuomenės vertybės.

„Žmogaus psichologija yra orientuota į savanaudišką komfortą – malonumų, patogumų, yra toks išlepimas. Toks vartotojiškas mąstymas ir psichologija nenumato kažkokių pastangų, didvyriškumo, jie tik mato naudą.

Žmogus pamatė per daug vargo – išsiskyrė, tėvai paseno, per daug vargo – atidavė į senelių namus. Gimė vaikas ne visai toks, koks įprasta, per daug vargo – atiduoda globėjams. Akcentavimasis į savo poreikius, interesus kartais yra sveika proto ribose, bet kai tai tampa viską generalizuojančia nuostata, ieškant tik naudos, komforto ir patogumo, tada žmogus tampa labai žiaurus, nes dėl savo komforto jis pasiryžęs paaukoti net kitų žmonių laimę. Deja, to yra daug“, – aiškina E. Šidlauskas.

Kodėl slepiame savo ligą?

Kristina Meseguer prisipažino ilgą laiką niekam nesakiusi apie savo diagnozę. Psichologas tai vadina dažnu šių dienų reiškiniu.

Pasak specialisto, to slėpimo priežastis yra ta, kad žmonės jaučiasi kalti, nes pradeda nebeatitikti laimingo ir sėkmingo žmogaus šablono, kuris šių dienų kontekste yra nuolatos primetamas.

„Labai daug to netikro blizgesio, tobulumo, perfekcionizmo ir žmogus siekdamas konkuruoti, lygindamasis į kitus, bijo parodyti savo silpnąsias vietas. Tai ir yra žlugimo pradžia, nes neigdami save ir savo tikrovę bei ją slėpdami, mes slepiame problemą, atiduodame begales resursų, energijos ir laiko imituoti tą gyvenimo būdą, sveikumą ar gerą nuotaiką“, – teigia E. Šidlauskas.

Jo teigimu, žmogaus vertė nėra jo išvaizda ar finansinė padėtis, tačiau šiuolaikinėje visuomenėje žmonės dažnai tai pamiršta.

„Žmogus yra pakankamas jau nuo pat pradžių, toks, koks gimė ir jis neprivalo niekam nieko įrodinėti. Žinoma mes neprivalome visiems ant kiekvieno kampo skelbti, kad kažkuo sergame, bet kita vertus, jeigu žmogus galvoja, kad čia yra jo vertės dalis – tai negerai.

Žmogaus asmenybė susideda ne iš to, kiek jis vertingas rinkoje ekonomiškai, patrauklus fiziškai ir pan., o iš to, kiek jis yra sąmoningas, kiek jame empatijos, kūrybiškumo, kokios jo vertybės. Tai, vėlgi, yra visuomenės suprekinimo pasekmė. Mes dažnai įsitraukiame į tą tempą, lenktynes, visur norime naudos, išskaičiavimų ir pamirštame tiesiog gyventi“, – sako psichologas.