Tragedija futbolo aikštelėje: po susidūrimo su varžovu mirė 14-metis

Paauglio pavardė neatskleidžiama.

Sekmadienį paauglys turnyro metu susidūrė su oponentu, skelbiama, kad jis gavo stiprų smūgį į krūtinę. Paauglys buvo patekęs į komą.

Nelaimė įvyko kai Ilann ir jo „Jeunesse“ komandos draugai žaidė turnyre Merignac mieste netoli Bordo.

Tai ne pirmas kartas, kai nutinka panašūs incidentai. Balandį futbolininkas Helaras Gonzalesas Altamirano mirė ligoninėje būdamas vos 21 metų po siaubingo susidūrimo per „Copa Peru“ rungtynes. Incidentas įvyko, kai jis buvo nublokštas į žemę per kovą dėl kamuolio su varžovų komandos vartininku.

Pernai per išvykos rungtynes mirė vidurinės mokyklos futbolininkas iš Floridos Panhandle Chance Gaineris. Jis nugriuvo ant žemės prieš pat pertrauką per rungtynes Bristolyje, Floridoje, vykusias „Liberty County“ vidurinėje mokykloje, šeštadienį patvirtino Port Sent Džo mokyklos direktorė Sisė Godvin.