Garsus Lietuvos irkluotojas šaukiasi pagalbos: „Iš manęs atimama valtis ir irklai“

O trečiadienį redakcijas oasiekė pasaulio ir Europos čempiono Martyno Džiaugio laiškas, skirtas Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei. M.Džiaugys prašo imtis veiksmų po to, kai, jo teigimu, Lietuvos irklavimo federacija pareiškė atimanti iš irkluotojo treniruotėms skirtą sportinį inventorių. M.Džiaugys taip pat pridėjo jo žodžius patvirtinantį dokumentą.

Pateikiame laiško turinį:

Švietimo, mokslo ir sporto ministrei J. Šiugždinienei

Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

DĖL FINANSAVIMO NUTRAUKIMO IR SPORTINIO INVENTORIAUS ATĖMIMO

2023 m. gegužės 9 d.

Lietuvos irklavimo federacija (toliau – LIF) š. m. gegužės 9 d, informavo mane, Martyną Džiaugį, kad iš manęs atimamas treniruotėms skirtas sportinis inventorius – valtis ir irklai. Taip pat rašte nurodyta, kad „sportavimo finansavimas toliau nebus vykdomas LIF ir Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aukšto meistriškumo sporto programai skirtomis lėšomis“.

LIF rašte nurodoma, kad tolesnis finansavimas nutraukiamas ir atimamas treniruotėms būtinas sportinis inventoriaus, nes š. m. balandžio 29-30 d. atrankos varžybose Trakuose neatsirinkau į Lietuvos rinktinę. Informuoju, kad minėtų varžybų pusfinalyje užėmiau 2 vietą ir patekau į Top 8 kas ir buvo siekiamybė nurodyta atrankos kriterijuose, tačiau kovoti finale negalėjau dėl sveikatos problemų (rizikuoti nenorėjau dėl atsinaujinusių nugaros skausmų). Taip bandoma kerštauti man už tai, kad paviešinau LIF vidines problemas.

Nesutarimai tarp LIF ir skirtingą nuomonę išsakančių sportininkų nebe pirmą kartą išryškėjo 2022 m. pabaigoje, kai su kolegomis atsisakėme dirbti su treneriu M. Masilioniu. Šis treneris 2020 m. pabaigoje atostogų metu Turkijoje treniravo ne kartą už draudžiamų preparatų vartojimą baustą Rusijos irklavimo rinktinę ir apie tai oficialiai nebuvo informavęs LIF. Be to, atsižvelgdami į ankstesnę darbo su šiuo treneriu patirtį, pažymėjome, kad mums nepriimtini ir šio trenerio darbo metodai. Dėl šio konflikto man ir Dovydui Nemeravičiui teko šį sezoną treniruotis atskirai nuo Lietuvos rinktinės. Mes, du valstybės stipendijas gaunantys sportininkai, buvome palikti be trenerių ir medicininės priežiūros, į stovyklą Ispanijoje keliavome nuosavu automobiliu, valtis veždami ant stogo ir miegodami automobilyje.

Šiuo metu gaunu valstybės stipendiją už 2020 m. Europos čempionate iškovotą 3 vietą ir turiu tikslą atstovauti Lietuvai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Atrankos į rinktinę varžybų metu įrodžiau, kad šiuo metu esu vienas stipriausių irkluotojų Lietuvoje ir realus kandidatas padėti iškovoti Lietuvai kelialapį į olimpines žaidynes. Vis dėlto, neturint reikiamo inventoriaus treniruotėms, tai padaryti neįmanoma.

Nacionalinė sporto agentūra praėjusių metų pabaigoje jau padėjo, kad mes su D. Nemeravičiumi rastume kompromisinį sprendimą konflikte su LIF. Prašau padėti tarpininkauti ir šįkart, nes mano sportinė karjera pakibo ant plauko. Dėl blogos atmosferos, psichologinio spaudimo Lietuvos rinktinėje tituluoti, pajėgiausi irkluotojai ir treneriai pasitraukia iš didžiojo sporto, nenoriu, kad tas pats likimas ištiktų ir mane.

Valstybė į mane investuoja didelius pinigus, todėl noriu pateisinti lūkesčius ir toliau atstovauti Lietuvai aukščiausio lygio varžybose.

Martynas Džiaugys.