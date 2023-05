Georgijaus juostas segėję rusų sirgaliai išmesti iš pasaulio dziudo čempionato tribūnų

Incidentas įvyko tada, kai tribūnose buvo pastebėti trys sirgaliai iš Rusijos, ryšintys Georgijaus juostelę.

Skelbiama, kad iš pradžių organizatoriai siekė susitarti taikiu būdu ir paprašė juostą nusiimti. Bet žmonės atsisakė t ą padaryti, tad galiausiai jie buvo išprašyti ir arenos, o vėliau priimtas sprendimas jų likusiam turnyrui į salę neįleisti.

„Tai buvo sirgaliai. Jų buvo paprašyta pašalinti ženklus, tačiau jie nenorėjo, taad juos teko išvesti iš arenos. Jiems nebus leidžiama patekti atgal“, – cituojamas IJF atstovas.

Priminsime, kad praėjusią savaitę prieš pat pasaulio čempionato startą Tarptautinė dziudo federacija, atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, grąžino rusų ir baltarusių atstovus į tarptautines varžybas.

Jie varžosi kaip neutralūs sportininkai.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.



At these competitions we can see in the stands such "brainwashed" people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.



