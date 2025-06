Premjeras: sprendimas dėl valstybės dalyvavimo statant nacionalinį stadioną – po pokalbio su meru

„Vyriausybė norės pasikalbėti pirmiausia su Vilniaus meru dėl paties projekto, jo tęstinumo, įgyvendinimo terminų. Viešumoje nuskambėję skirtingi (stadiono statybų pabaigos – BNS) terminai – meras sako, kad štai padarys per dvejus metus ar pusantrų, tuo tarpu rangovas sako, kad reikėtų beveik trejų metų“, – BNS antradienį sakė G. Paluckas.

„Todėl šitas aplinkybes reikia išsiaiškinti, kad žinotume, ar tikrai tie investuojami valstybės pinigai duos norimą rezultatą. Ar vėl kažkur vidury kelio neužteksime“, – pridūrė jis.

Anot G. Palucko, pirma valstybės paramos dalis galėtų būti numatyta jau 2026 metų biudžete, jei statybos iki tol pajudėtų, tačiau suma dar gali kiek keistis.

„Berods, iš valstybės yra tikimasi apie 60 mln. eurų investicijos. Tai reikės pasižiūrėti tas proporcijas – kiek pati savivaldybė, kiek valstybė prisidės, kiek europinės (paramos – BNS) bus. Bet daugiau ar mažiau tai yra ši suma“, – kalbėjo premjeras.

Bendra Vilniaus savivaldybės ir Vyriausybės įsipareigojimų projektui suma siekia 155,1 mln. eurų (su PVM), iš jų apie 56 mln. eurų – Vyriausybės dalis.

EK gegužės pabaigoje paskelbus ilgai lauktą teigiamą išvadą dėl komplekso statybų koncesijos sutarties pakeitimų, pagal kurią numatyta suteikti valstybės pagalbą projektui, sostinės meras Valdas Benkunskas sakė, kad statybos turėtų būti baigtos maždaug per pustrečių metų arba greičiau nei numatytas 31 mėnesio terminas.

Tuo metu projektą iš investicijų bendrovės „BaltCap“ ketinančios perimti nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas Arvydas Avulis BNS teigė, kad vis dar vyksta derybos su „BaltCap“ dėl stadiono koncesininkės įmonės „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ pagrindinės akcininkės „Venetus Capital“ akcijų įsigijimo.

Pasak jo, šiuo metu vis dar vertinamas kiekvienas „Venetus Capital“ skaičius, sutartys, sąskaitos, todėl procesas užtruks dar savaitę ar ilgiau.

„Ventus Capital“ yra nemoki, jos vertė yra nulinė, ji turi apie 4 mln. eurų skolų rangovams – „Narestai“, ir kitiems, taip pat architektams. Mes turėsime jas grąžinti. Be to, dar turime duoti banko garantijas savivaldybei, kad tikrai pastatysime. Tai ne per vieną dieną padaromi dalykai“, – BNS aiškino A. Avulis.

Jis pakartojo, kad „Venetus Capital“ akcijas iš „BaltCap“ „Hanner“ perims už 1 eurą, tačiau pastačius stadioną grąžins bendrovei jos investuotus maždaug 6 mln. eurų.

G. Paluckas antradienį pabrėžė, jog prieš skiriant valstybės lėšas abi įmonės turi susitarti.

BNS rašė, kad kiek anksčiau gegužę valdančiosios Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos atstovai siūlė Vyriausybei laikinai stabdyti stadiono statybas, kol bus atliktas išsamus ekonominis, teisinis ir finansinis projekto vertinimas.

Tuo metu valdančiosios Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ lyderis, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis yra sakęs, kad projektą turėtų įgyvendinti savivaldybė neprisidedant valstybei, o pagrindinė jo paskirtis turėtų būti futbolo rungtynės, o ne koncertai ar kiti renginiai.