Alcarazo dominavimas „Roland Garros“ ketvirtfinalyje: triuškinanti pergalė prieš Paulą ir ryžtingas žingsnis link pusfinalio

Antrajame ketvirtfinalyje titulą ginantis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) vos per 1 valandą 34 minutes 6:0, 6:1, 6:4 pasiekė pergalę prieš amerikietį Tommy Paulą (ATP-12). Ispanas nugalėjo amerikietį 5-ą kartą per 7 tarpusavio mačus ir 4-ą sykį iš eilės.

Sunku tuo patikėti, bet C. Alcarazas antradienį korte užtruko trumpiau nei moterų ketvirtfinalio dalyvės, nors jos sužaidė mažiau setų.

Carlos Alcaraz wraps up a 6-0, 6-1, 6-4 win over Tommy Paul in just 1h34m to reach #RolandGarros semifinals.



Night match was shortest match today; faster than either of the two-set women's quarterfinals that got played today:



Sabalenka d Zheng 1h57m

Swiatek d Svitolina 1h41m