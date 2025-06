„Roland Garros“ ketvirtfinalio sprendimas: ar Lorenzo Musetti spyris į teisėją vertas pašalinimo iš turnyro?

Italas Lorenzo Musetti (ATP-7) 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 įveikė amerikietį Francesą Tiafoe (ATP-15) ir galėjo džiaugtis, jog išvengė diskvalifikacijos.

Antrojo seto pabaigoje L. Musetti buvo nepatenkintas savo žaidimu ir spyrė kamuoliuką, pataikydamas į linijos teisėją. Tuomet jau viskas priklausė nuo bokštelio teisėjo interpretacijos. Šis nusprendė, kad L. Musetti nenusipelnė diskvalifikacijos ir tiesiog įspėjo italą.

„Tai buvo nelaimingas atsitiktinumas. Kai tai nutiko, labai išsigandau. Tikrai nenorėjau ko nors sužeisti. Iš karto nuėjau prie linijos teisėjos ir jos atsiprašiau. Buvo teisinga man skirti įspėjimą – bokštelio teisėjas tikriausiai matė, kad į teisėją pataikiau netyčia, todėl leido man tęsti žaidimą“, – sakė L. Musetti.

Šį epizodą pakomentavo ir F. Tiafoe: „Akivaizdu, kad jis tai padarė ir nieko nenutiko. Tai kiek komiška, bet yra kaip yra. Niekas neįvyko, tad nėra ką diskutuoti. Akivaizdu, kad tokios situacijos vis dar vertinamos dviprasmiškai“.

Sirgaliai iš karto prisiminė epizodą „US Open“ turnyre, kai Novakas Djokovičius taip pat netyčia pataikė į linijos teisėją ir buvo diskvalifikuotas. Tiesa, tąkart linijos teisėja kur kas sunkiau atsigavo po smūgio, o teisėja, į kurią pataikė L. Musetti, praktiškai net nesujudėjo.

Djokovic accidentally hits a line judge — defaulted instantly.

Musetti does the same, no action taken.



If it were Novak, media would erupt, narratives would burn, and he'd be tennis' villain of the day.



The double standards aren’t just real, they’re loud.@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/jtKc0YmeRg

REKLAMA