Swiatek perrašė istoriją: įspūdinga 26 pergalių serija „Roland Garros“ turnyre

Titulą ginanti lenkė Iga Swiatek (WTA-5) į pusfinalį pateko po pergalės 6:1, 7:5 prieš ukrainietę Eliną Svitoliną (WTA-14). Tai buvo 4-a lenkės pergalė prieš ukrainietę per 5 tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete E. Svitolinai trūko sėkmės. Ukrainietė pirmajame ir penktajame geimuose iššvaistė 3 „break pointus“, o ketvirtajame ir šeštajame geimuose pralaimėjo savo padavimų serijas.

Antrajame sete ukrainietė greitai realizavo „break pointą“, pirmavo 3:1, tačiau netrukus tą persvarą prarado (3:3). Vėliau lygi kova tęsėsi iki vienuoliktojo geimo, kai I. Swiatek išsiveržė į priekį 40:30 ir realizavo „break pointą“. Tai ir tapo lemiamu seto lūžiu.

I. Swiatek tai buvo 26-a pergalė „Roland Garros“ turnyruose iš eilės. Per moterų teniso istoriją ilgesnę pergalių seriją „Roland Garros“ turėjo tik Chris Evert (29 pergalių serija). Rekordinė Ch. Evert pergalių serija baigėsi prieš 44 metus.

I. Swiatek 40 pergalių ribą „Roland Garros“ turnyruose pasiekė sužaidusi vos 42 mačus. Geresniu startu „Roland Garros“ istorijoje yra pasižymėjęs tik „grunto karalius“ Rafaelis Nadalis (40 pergalių ribą pasiekė per 41 mačą).

40 - Iga Swiatek (40-2) is the second-fastest player to claim 40 Singles main draw wins at the French Open in the Open Era (equalling Bjorn Borg) - only Rafael Nadal did it in less matches (41). Speed up.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/wjx7RGxPE9

