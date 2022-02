„Facebook“ – nauji nemalonumai: be žmonių sutikimo rinko jų biometrinius duomenis

Dar prieš kelis mėnesius „Facebook“ stengėsi atlaikyti kritikos bangą dėl to, kad jos algoritmai sukuria socialinius burbulus, stumia žmones prie kraštutinumų ir dalina visuomenę.

O dabar aiškėja, kad milijonų žmonių visame pasaulyje atvaizdus sauganti gigantė galėjo ne visai teisėtai rinkti biometrinius duomenis iš nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos naudojo veidų atpažinimui. Amerikos Teksaso valstija, visų valstijos „Facebook“ naudotojų vardu iškėlė ieškinį kompanijai.

„Vienas iš Facebook pažeidimų: jie neįspėjo vartotojų, kad renka jų biometrinius duomenis, o tiksliau – veido geometriją. Vartotojai nežinojo, kad ši informacija renkama, nors įstatymas įpareigoja tai atskleisti. Be to, jie perdavė šiuos duomenis trečiosioms šalims, o tai taip pat prieštarauja valstijos įstatymams. Ir galiausiai: jie turėjo ištrinti tuos duomenis per protingą laiką, bet „Facebook“ ir to nepadarė“, – sako Teksaso generalinis prokuroras Kenas Paxtonas.

REKLAMA

Už tokį teksasiečių privatumo pažeidimą valstijos atstovai teismuose nori prisiteisti milijardus dolerių. Valstijoje „Facebook” paskyras turi per 20 mln. žmonių.

„Kiekvienas apgaulingos prekybos pažeidimas užtraukia 10 tūkst. dolerių baudą. O kiti mano minėti pažeidimai dar po 25 tūkst. dolerių – už neįspėjimą, duomenų rinkimą, perdavimą trečiosioms šalims“, – kalba K. Paxton.

„Facebook“ valdanti kompanija „Meta“ atkerta, jog kaltinimai nepagrįsti. Tiesa dar lapkritį pati kompanija paskelbė naikinanti daugiau nei milijardo žmonių duomenis ir atsisakanti veidų atpažinimo technologijos dėl jos nesuderinamumo su skirtingais įvairių šalių įstatymais. Užpernai panašioje byloje „Facebook“ sumokėjo 650 mln. dolerių Ilinojaus valstijai.