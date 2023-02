Paskelbta Stanionio ir Ortizo kovos vieta: „Tai bus tikras karas“

Šį pirmadienį bokso vakaro transliuotojas DAZN pristatė pagrindinės kovos plakatą bei pagaliau patvirtino kovos vietą. Pranešama, kad E.Stanionis su V.Ortizu kausis „College Park Center“ arenoje Arlingtone. Ši arena talpina 7000 sirgalių. Čia savo namų rungtynes žaidžia WNBA moterų krepšinio klubas Dalaso „Wings“ bei NCAA studentų komanda Arlingtono „Mavericks“.

LIVE from 𝙏𝙀𝙓𝘼𝙎… @VergilOrtiz is 𝘽𝘼𝘾𝙆 🏠



Eimantas Stanionis vs. Vergil Ortiz Jr. for the WBA ‘regular’ welterweight title is LIVE on https://t.co/FoiaUucafv, April 29 👊#StanionisOrtizJr pic.twitter.com/ee6tXyuG2E