Kylanti MMA žvaigždė Victoria Lee mirė sulaukusi vos 18-os

„Ji išėjo per anksti, o mūsų šeima nuo to laiko buvo visiškai sugniuždyta“, – šeštadienį „Instagram“ įraše sakė jos sesuo Angela.

„Mes jos pasiilgome. Labiau už viską šiame pasaulyje. Mūsų šeima niekada nebebus tokia pati. Gyvenimas niekada nebus toks, kaip buvo“.

V. Lee gimė ir užaugo Havajuose ir pradėjo kilti sporto šakose. Per savo trumpą karjerą ji laimėjo tris kovas, paskutinį kartą 2021 m. rugsėjį prieš Viktoriją Souzą.

Praėjusiais metais ji pristabdė savo kovas, nes daugiausia dėmesio skyrė vidurinės mokyklos baigimui.

Savo „Instagram“ įraše Angela sakė, kad jos sesuo mirė gruodžio 26 d., tačiau nepasakė, kaip.

„Mes labai tavęs pasiilgome, sese. Daugiau, nei tu kada nors galėjai pagalvoti. Mes visi palaužti. Kadangi dalelė tavęs buvo kiekviename iš mūsų, tau išėjus jie buvo išplėšti. Mes niekada nebūsime tokie patys“, – pridūrė Angela.

V. Lee kilusi iš šeimos, turinčios turtingą sporto istoriją – jos sesuo ir brolis Christianas yra ONE pasaulio čempionas.

ONE čempionato, kuriame V. Lee kovojo, atstovė sakė, kad ši naujiena buvo labai skaudi.

The ONE Championship team is devastated over the tragic passing of Victoria Lee. We send our most heartfelt condolences to her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/EUIp8jplxN