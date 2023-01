Stanioniui prireikė skubios medikų pagalbos: keisis numatytos dvikovos data

Žurnalistas Danas Rafaelis paskelbė, kad teko kalbėtis su vadybininku Shelly Finkeliu, kuris pranešė, kad penktadienį lietuviui buvo atlikta operacija.

BREAKING: I just spoke to manager Shelly Finkel, who told me Eimantas Stanionis had an emergency appendectomy on Friday, forcing his WBA “regular” welterweight title defense March 18 vs. Vergil Ortiz to be postponed. They hope to reschedule in April. #boxing