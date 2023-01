Pasaulio biatlono taurės etape Strolia ir Dombrovskis vėl rinko įskaitinius taškus

Pergalę šventė iš pirmos vietos startavęs norvegas Johannesas Thingnesas Boe. Jis suko 2 baudos ratus, bet vis tiek distanciją įveikė greičiausiai – per 31 min. 43.2 sek. Norvegas net 1 min. 4.9 sek. aplenkė artimiausią persekiotoją prancūzą Quentiną Filloną Maillet (2 baudos ratai), kuris startavo tik 9-as. Trečias finišavo vyresnysis nugalėtojo brolis Tarjei Boe (+1:06.6, 1), turėjęs antrą starto vietą.

