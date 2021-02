Staigi 42-ejų tėčio mirtis sukrėtė šeimą: dieną prieš tai dar šmaikščiai juokavo

Autobuso vairuotoju dirbęs Kevinas Wooley (42) sausio 3 dieną sužinojo, kad jo COVID-19 testo rezultatas – teigiamas. Jis buvo prastai pasijutęs prieš kelias dienas.

Šmaikščiame feisbuko įraše draugams ir šeimos nariams sausio 2 dieną jis rašė, kad bjauriai kosti ir kad dėl to naktį jis negalėjo miegoti. Tada sausio 3 dieną, pusę septynių ryto, kai gyventi jam buvo likusi vos viena diena, feisbuke jis paliko dar vieną įrašą su teigiamo koronaviruso testo rezultato nuotrauka. Jame jis rašė: „Ką gi, dar savaitė be darbo. Bent jau žinau, kad nedejavau be reikalo susirgęs paprastu peršalimu!“

Linksmu ir mylinčiu tėčiu vadinamas Kevinas tą pačią dieną namuose prarado sąmonę, o kitą dieną ligoninėje mirė, praneša „Wales Online“. Savo sausio 2 dienos įraše jis pasakojo: „Vakar buvo sunkiausia naktis gyvenime. Nuėjau miegoti 9 vakaro, pradėjau kosėti, ir pusę dvylikos dar vis kosėjau. Paskui galiausiai užmigau, bet tik valandai, nes tada grįžo kosulys. Anksti ryte pradėjau kosėti krauju. Šiaip ne taip vėl užmigau šeštą ryto, bet septintą jau ir vėl nemiegojau.“

Kevino brolis, 46 metų amžiaus Stuartas Woolley sako, kad toks staigus Kevino sveikatos pablogėjimas visiems buvo šokas, todėl šeima nusprendė skleisti žinią apie tai, koks sunkus gali būti koronavirusas. Nors iki tol jis buvo sveikas, Stuarto teigimu jo brolį žmona Carol rado be sąmonės namuose, sausio 4 dienos rytą. Buvo iškviesti medikai, bet, deja, nieko nebebuvo įmanoma padaryti.

Traukinio mašinistu dirbantis Stuartas sako, kad po brolio mirties jam labai skaudu matyti karantino ribojimų nesilaikančius žmones. Jis sakė: „Aš privalau ir toliau dirbti, ir keliaudamas aplink šalį nuolat matau, kaip žmonės nesilaiko taisyklių – vaikšto be kaukių, dėvi jas po nosimi, tai man kelia baisų pyktį.

REKLAMA

Tiesiog norisi prieiti prie jų ir juos papurtyti, pasakyti, kad tai gali nutikti bet kam. Kevinas neturėjo jokių gretutinių ligų, jis lankė sporto klubą, dėl žvejybos pomėgio daug judėdavo, ir kiek žinau, jokių kitų jo sveikatos problemų medikai neaptiko, daugiau nieko nerasta.“

Stuartas sako, kad jo brolio mirtis šeimai buvo neįtikėtinas šokas, ypač po to, kai jis pats persirgo koronavirusu – šiuo metu jis jau yra visiškai pasveikęs, rašoma mirror.co.uk.

„Jis su manimi susisiekė dieną prieš testą ir klausė, kokie man buvo simptomai“, – pasakoja Stuartas. – „Sakiau, kad šlapiai kosėjau, o jis man pasakė, kad kažkiek atsikosėjo krauju, bet tik truputį. Man atrodo, kad vienintelis kitas jo simptomas buvo mažesnis apetitas, nei įprastai.

Aš irgi sirgau koronavirusu, todėl kai jis gavo teigiamą atsakymą, grupiniame pokalbyje jam pasakiau, kad maždaug savaitę ar panašiai gulės lovoje ir kad labai tikiuosi, kad jis greitai pasveiks. Taip nutiko man – aš pailsėjau, ir tada pasveikau. Jis testą darėsi sausio 1 dieną, rezultatą gavo sausio 3, o mirė sausio 4 dienos rytą. Laidotuvės vyko tik praėjusią savaitę – visą šį laiką mums buvo labai sunku.“

Kevinas palieka tris vaikus – 15 metų Joshua, 14 metų Ffion ir jauniausią sūnų Oscarą, kuriam septyneri. Anot Stuarto, jo brolis buvo labai mėgstamas visų kolegų, o taip pat visų žmonių, kuriuos sutiko užsiimdamas savo didžiausiu hobiu – žvejyba.

Jis pasakojo: „Jis mėgo žaisti futbolą, kai buvo jaunesnis, žaidė keletoje vietos komandų, bet pastaruosius 35 metus didžiausia jo aistra buvo žvejyba. Iš šios srities man rašo daugiausia jį pažinojusių žmonių - jis organizuodavo keliones valtimis žvejoti. Su visa šia bendruomene jis kartu veikė tiek daug dalykų.

REKLAMA

Buvo nuostabu matyti, kad po jo mirties jį prisiminė ir su manimi susisiekė tiek daug žmonių. Jis maždaug 15 metų dirbo autobuso vairuotoju, dirbo „Megabus“ ir kitose autobusų kompanijose, bet daugiausiai laiko praleido „Stagecoach“. Kalbėjausi su jo vadovu iš darbo, jis sutiko, kad jo garbei jo laidotuvių rytą per miestelį pravažiuos specialus autobusas. Ant autobuso buvo užrašytas jo vardas, jį vairavo vienas iš jo žvejybos draugų.“

Stuartas pridūrė, kad dėl didelio darbo krūvio broliai susitikdavo retai, jų ryšiui tai nepakenkė. Jis pasakojo, kad nuolat su broliu kalbėdavosi grupiniame pokalbyje su kitais draugais – grupės pavadinimas buvo „Vyrukų grupė“. Joje jie juokaudavo, patraukdavo vienas kitą per dantį, bet taip pat ir palaikydavo visomis gyvenimo akimirkomis.

Jis pasakojo: „Abu dirbame pamainomis, todėl daug laiko socializacijai neturėdavome, paskutinį kartą kartu buvome koncerte, dar kartais nueidavome išgerti alaus – jis labai mėgo bendrauti, daug juokdavosi. Nuo pat vaikystės mes vienas kitą traukdavome per dantį, kaip broliai, bet suaugę, žinoma, supratome, kad vienas kitą mylime, kad ir kas benutiktų. Kiek tik galėjau, būdamas vyresniuoju broliu, jį saugojau.“

Nors mirties metu Kevinas sirgo koronavirusu, Stuarto teigimu, jo šeima vis dar laukia galutinių medikų išvadų dėl mirties priežasties.